Οι επικίνδυνες «σκανδαλιές» του Μασκ με την ΑΙ

Ο Ελον Μασκ είναι απρόβλεπτος στις επιλογές του, αλλά παντελώς προβλέψιμος στις ονομασίες του. Την αυτοκινητοβιομηχανία του την ονόμασε Tesla, από τον μηχανικό και εφευρέτη Νίκολα Τέσλα. Τώρα, το εργαλείο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα –δηλαδή, που ανταποκρίνεται ως άνθρωπος– το ονόμασε Grok. Η αρχική ονομασία που είχε σκεφτεί ήταν TruthGPT, ενώ παραμένει άγνωστο ακόμα εάν εμπνεύστηκε την ιδέα από το Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ.

