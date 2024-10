Cybercab: Ο Ελον Μασκ παρουσίασε το ρομποταξί της Tesla

Παρά τα πολλαπλά τεχνικά και ρυθμιστικά εμπόδια που το συνοδεύουν, ο Ελον Μασκ παρουσίασε στο Λος Αντζελες το robotaxi της Tesla αναγγέλλοντας την έναρξη της παραγωγής του «πριν από το 2027».

Χωρίς τιμόνι και πεντάλ, το ταξί θα έχει τιμή 30.000 δολάρια (27.500 ευρώ), επαγωγική φόρτιση και, κατά την γνώμη του Μασκ, θα είναι «10 με 20 φορές» ασφαλέστερο από ένα όχημα που οδηγείται από άνθρωπο.

Η Tesla ελπίζει ότι θα αρχίσει τις «τελείως αυτόνομες και χωρίς επιτήρηση» διαδρομές στο Τέξας και την Καλιφόρνια το 2025, πριν ξεκινήσει την μαζική παραγωγή του robotaxi που ονομάζεται «cybercab».

Από τα στούντιο της Warner όπου έγινε η παρουσίαση, ο Μασκ δήλωσε ότι έχει την «τάση» να είναι «κάπως αισιόδοξος» ως προς τις προθεσμίες, αλλά θα είναι «για το 2026, ε ναι, πριν το 2027». «Επιτρέψτε μου να το πω αυτό», είπε διευκρινίζοντας ότι ήδη έχουν κατασκευασθεί πενήντα από αυτά τα οχήματα με τις πόρτες τύπου gullwing.

Ομως, το cybercab πρέπει να ξεπεράσει σειρά τεχνικών και ρυθμιστικών προβλημάτων πριν από την επιβίβαση των πρώτων πελατών και, κυρίως, πρέπει να πείσει για την αξιοπιστία και την ασφάλειά του.

«Σε έναν κόσμο αυτονομίας, μπορούμε να δούμε το αυτοκίνητο σαν ένα μικρό σαλόνι (…) Μόλις βρεθείτε εκεί μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και όταν βγείτε θα έχετε φθάσει στον προορισμό σας», είπε ο Ελον Μασκ κατά την διάρκεια μιας παρουσίασης φτωχής σε λεπτομερείς πληροφορίες.

Η παρουσίαση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 8 Αυγούστου και αναβλήθηκε για χθες αφού ο επιχειρηματίας επικαλέσθηκε μία «σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό του μπροστινού μέρους».

Αλλά ο Ελον Μασκ παρουσίασε κατά την ίδια εκδήλωση και το robovan, ένα αυτόνομο όχημα με εμφάνιση γιγάντιας τοστιέρας που μπορεί να μεταφέρει 20 επιβάτες ή εμπορεύματα.

Για το Robovan δεν είχε να δώσει ημερομηνίες ούτε άλλα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Ακολούθησε παρέλαση με ανθρωποειδή ρομπότ που χόρευαν, με την ονομασία Optimus και την διαβεβαίωση ότι μια μέρα θα είναι ικανά να επιτελούν δουλειές του νοικοκυριού και να είναι φιλικά. Η τιμή πώλησης θα κυμαίνεται ανάμεσα στις 20.000 και 30.000 δολάρια (18.300 – 27.500 ευρώ).

Αλλά ούτε κι εδώ παρουσιάσθηκε χρονοδιάγραμμα ή γκάμα ικανοτήτων των ρομπότ Optimus, αν και συζήτησαν με τους επισκέπτες και πρόσφεραν ποτά.

