Μπρος Λεπέν και πίσω ακυβερνησία

Σκισμένες αφίσες των Μακρόν και Λεπέν σε δρόμο του Παρισιού, εικόνα που περιγράφει εμμέσως την κατάσταση η οποία επικρατεί στη γαλλική πολιτική σκηνή. Η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Λεπέν φιλοδοξεί να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση ή, έστω, σχετική πλειοψηφία με μεγάλη διαφορά από την Αριστερά και το Κέντρο, ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση υπό τον Ζορντάν Μπαρντελά. Προκειμένου να αποτρέψει αυτόν τον κίνδυνο, ο Μακρόν σύρθηκε στη λογική της συνεννόησης με τον αριστερό συνασπισμό Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP). Φωτ. Serge ATTAL / ONLY FRANCE / Only France via AFP