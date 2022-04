Το «χιόνι μικροπλαστικών» και τα καλαμάρια βαμπίρ

«Θαλάσσιο χιόνι» καταβυθίζεται στη Βερίγγειο Θάλασσα στον Ειρηνικό Ωκεανό. H ρύπανση από μικροπλαστικά διαταράσσει τη διατροφική αλυσίδα χιλιάδων θαλάσσιων ειδών, αλλά και το φυσικό σύστημα ψύξης του πλανήτη. Φωτ. Andrew McDonnell / University of Alaska / The New York Times