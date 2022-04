Οι πιγκουίνοι της Αδελίας μειώνονται δραματικά

Οι πιγκουίνοι της Αδελίας δεν έχουν επαρκή τροφή για τους ίδιους και τα μικρά τους. «Το ότι είναι τόσο ιδιότροποι με τη διατροφή τους είναι καταστροφικό, επειδή η επιβίωσή τους βασίζεται απολύτως στις μικρές γαρίδες», λέει η δρ Χέθερ Λιντς, περιβαλλοντολόγος του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ της Νέας Υόρκης. Φωτ. Tomas Munita via The New York Times