Ένας… βιότοπος ανάμεσα σε χιλιάδες τόνους πλαστικών

Με διαρκείς δειγματοληψίες, οι επιστήμονες από το σκάφος υποστήριξης του Mπεν Λεκόμτ αποκάλυψαν ότι η Μεγάλη Δίνη Σκουπιδιών του Ειρηνικού σφύζει από ζωή. Πανέμορφα θαλάσσια πλάσματα ζουν και πολλαπλασιάζονται δίπλα στα πλαστικά σκουπίδια. Φωτ. Ben Lecomte via The New York Times