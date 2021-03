Αστοχίες και εμμονές…

Αποτελεί ευφημισμό ο όρος «αστοχία» που χρησιμοποίησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης για τη καταγγελία του κόμματος σχετικώς με τα self tests κατά του κορωνοϊού. Ανήμερα την εθνική γιορτή, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έκανε μια βαρύγδουπη δήλωση: «Η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει πάρει έγκριση για self test είναι η Siemens. Συμπτωματικά, λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκρισή τους στη Γερμανία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπάθησε να περάσει άρον άρον και στη ζούλα τα μεσάνυχτα της παραμονής της Εθνικής Επετείου φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος με διορία 1,5 μέρα για προμήθεια 10 εκατ. τεστ (…) Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ακόμα και στην πανδημία ως ο πιο πιστός πλασιέ της Siemens. Από τα δωράκια με τα “τηλεφωνικά κέντρα” στα “δωρεάν self test” μία πανδημία δρόμος» (25.3.2020). Η κυβέρνηση με τη σειρά της ανακοίνωσε τον κατάλογο των τριάντα εταιρειών που έδωσαν προσφορές. Μέσα σε αυτές δεν υπήρχε η Siemens, και γι’ αυτό ο κατά κανόνα ευγενής κ. Ζαχαριάδης ζήτησε (με τον τρόπο του, βεβαίως) συγγνώμη.

Το θέμα εν προκειμένω δεν είναι η αστοχία, αλλά οι εμμονές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πλέον ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Πίσω από τις αστοιχείωτες επιθέσεις δεν κρύβεται κάποιο σχέδιο δομικής αντιπολίτευσης. Μάλλον πιστεύουν κάθε παπάτζα που αλιεύουν στο βασίλειο των fake news, στα κοινωνικά δίκτυα. Μην ξεχνάμε ότι ανακάλυψαν «αστυνομικό κράτος» στην εγκύκλιο που υποχρεώνει τους αστυνομικούς να ενημερώνουν τις δομές πρόνοιας, αν υπάρχουν απροστάτευτα ανήλικα. Από τον τόνο της ανακοίνωσης που έκανε η κ. Θεανώ Φωτίου («Ποιος νοσηρός εγκέφαλος θεωρεί ότι η προστασία των ανήλικων παιδιών είναι θέμα που πρέπει να χειρίζεται η αστυνομία;»), προκύπτει ότι η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσεγγίζεται με άλλο τύπο ανάλυσης πέραν της πολιτικής, αν συνυπολογίσουμε και τα σχόλια που έκαναν κάποιοι για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου.

Αλλά ακόμη κι αν πάρουμε τοις μετρητοίς όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή «η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει πάρει έγκριση για self test είναι η Siemens», ποιο θα ήταν το πρόβλημα; Δεν θα έπρεπε να κάνουμε τεστ ή να αγοράσουμε κινέζικα; Στο κάτω κάτω της γραφής και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την ίδια εταιρεία δούλευε. Δεν ήταν απλώς ικανοποιημένη που «η Siemens έχει τηρήσει όλους τους όρους του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που συμφώνησε το Ελληνικό Δημόσιο» (Ευκλ. Τσακαλώτος, 12.9.2017) αλλά και συμβάσεις που υπέγραψε η νέα περιφερειάρχης Ρένα Δούρου ήταν με τη Siemens. Λογικό, διότι τα φανάρια σε όλη τη χώρα είναι της εταιρείας.

Παρ’ όλα αυτά, αν ψάξουμε τον δικτυακό τόπο του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρούμε 668 αναφορές για την εταιρεία. Δεν είναι όλες προϊόν αστοχίας, αλλά οι πιο πολλές προϊόν εμμονής…