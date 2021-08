Θεωρείο (27/08/21)

Από το αρχείο του Αβέρωφ, στην τσέπη του Μενέντεζ

Δύο ξεχωριστά δώρα έκανε χθες ο Κώστας Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ. Το πρώτο ήταν ένα βιβλίο του 1977 από το προσωπικό αρχείο του Ευάγγελου Αβέρωφ. Το βιβλίο, που είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, αναλύει ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο γερουσιαστής πήρε το βιβλίο με ενδιαφέρον και δεν το έδωσε σε κάποιον συνεργάτη του, αλλά το έβαλε στην τσέπη.

Το δώρο της «Κ»

Το έτερο δώρο που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής στον Αμερικανό αξιωματούχο ήταν ο αγγλόφωνος «Ατλας των ελληνοτουρκικών σχέσεων» του Αγγελου Συρίγου και του Θάνου Ντόκου, που είχε διανείμει η «Καθημερινή», με την πολύτιμη χαρτογράφηση από τον Δημήτρη Δαγρέ, επίτιμο διευθυντή Χαρτογραφίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Ο Ατλας φέρει τον τίτλο «Atlas of Greek – Turkish Relations. With 63 maps, a comprehensive glossary and the latest key developments» και είναι μια έκδοση που έχει στόχο να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Η πρώην και η νυν

Στα ενδιαφέροντα ντεσού κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπομπ Μενέντεζ ήταν η ταυτόχρονη παρουσία πρώην και νυν διευθυντριών του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού. Ο λόγος για την Ελένη Σουρανή και την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, νυν πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, που πριν μεταβεί στις ΗΠΑ ήταν διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού. Παρόντες ήταν ακόμα ο Νίκος Δένδιας, ο Θάνος Ντόκος και η Αριστοτελία Πελώνη.

Πειθώ

Μια διαφορετική προσέγγιση από τη συνηθισμένη έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του AΝΤ1 για τον Παύλο Πολάκη. Ο πρώην υπουργός, αντί να επιτεθεί στον αψύ Κρητικό, όπως γίνεται συνήθως, απευθύνθηκε στο κόμμα του, ζητώντας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να… πείσει τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας να κάνει το εμβόλιο. Η ομολογουμένως έξυπνη προσέγγιση μου άρεσε, γιατί έτσι ο Θεοδωρικάκος, αποφεύγοντας τις ανούσιες κοκορομαχίες, πέτυχε με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Για σκεφτείτε…

Επιστρέφει Σπάρτη

Ελαφρύ ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε τελικά ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με την καρδιά του. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ένιωσε αρρυθμίες ευρισκόμενο στη Σπάρτη και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου τελικά χρειάστηκε να του τοποθετήσουν οι γιατροί βηματοδότη. Μάλιστα, μετά το πέρας της μικρής επέμβασης, ο πρώην υπουργός –88 ετών σήμερα– επέστρεψε στη λακωνική γη, στην οποία περνά πλέον πολύ χρόνο. Ολες οι ευχές για υγεία.