«Η υπερβολική ελευθερία είναι θανατηφόρα για ένα κράτος»

Είμαι βέβαιος ότι δεν έχετε ακουστά τον Vladislav Surkov. Ούτε και εγώ γνώριζα την ύπαρξή του, μέχρι που ένας τακτικός αναγνώστης της στήλης αυτής, μου έστειλε ένα άρθρο από τους Financial Times (18/6/2021), με τίτλο «An overdose of freedom is lethal to a state» από όπου δανείστηκα τον τίτλο, τον οποίο βρήκα εξαιρετικά προκλητικό. Το ολοσέλιδο κείμενο υπογράφει ο Henry Foy, επικεφαλής του Γραφείου των Financial Times στη Μόσχα. Πρόκειται για ένα γεύμα και συζήτηση που είχε με τον Vladislav Surkov, κάτι σαν το «Γεύμα με την Καθημερινή»που φιλοξενεί η κυριακάτικη έκδοση. Πριν σας πληροφορήσω ποιος είναι ο φιλοξενούμενος θεωρώ σκόπιμο να αντιγράψω την πρώτη παράγραφο του κειμένου, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά «είναι όλα τα λεφτά».

«Υπάρχουν δύο επιλογές, λέει ο Vladislav Surkov, μόλις καθίσαμε στο τραπέζι. Η πρώτη επιλογή είναι αγγλοσαξονική. Θα σου δώσω το menu και εσύ θα διαλέξεις ό,τι θέλεις. Η δεύτερη επιλογή είναι ρωσική. Δεν έχεις καμία επιλογή. Ο μάγειρας θα διαλέξει για σένα, γιατί γνωρίζει καλύτερα τι πραγματικά θέλεις. Και συμπληρώνει χαμογελώντας. Εισηγούμαι τη ρωσική επιλογή».

Φαντάζομαι ότι πήρατε μια γεύση για τον Vladislav Surkov, ο οποίος σύμφωνα με τον δημοσιογράφο είναι «ο αρχιτέκτων της διαχειριζόμενης δημοκρατίας (“managed democracy”), ο οποίος διατήρησε τον Vladimir Putin στην εξουσία για 21 χρόνια […]. Ο Surkov είναι ο ιδρυτής του Πουτινισμού (Putinism) και ένας από τους βασικούς του παράγοντες. Είναι ο αρχιτέκτονας της “κυριαρχικής δημοκρατίας” (sovereign democracy) της Ρωσίας, ενός φαινομενικά ανοιχτού συστήματος με κλειστό αποτέλεσμα: εκλογές γίνονται, οι υποψήφιοι κάνουν προεκλογικές εκστρατείες, οι πολίτες ψηφίζουν, οι κάλπες ανοίγουν, οι ψήφοι καταμετρώνται και ο ίδιος άνθρωπος κερδίζει κάθε φορά […]».

Οι απόψεις του επονομαζόμενου και «Γκρίζου Καρδινάλιου» (éminence gris) ή Ρώσου Richelieu ή Σύγχρονου Ρασπούτιν είναι πραγματικά σοκαριστικές. Θα σας παραθέσω τις απόψεις του για τις διαδηλώσεις και τα κόμματα: «Το κράτος αυτοπροστατεύεται παντού. Συγγνώμη, το λέω απλά όπως ένας προπαγανδιστής του Κρεμλίνου, αλλά αυτό είναι προφανές. Σε όλες τις χώρες, οι παράνομες συγκεντρώσεις συνθλίβονται με βία. Γιατί πρέπει να είμαστε διαφορετικοί;». Για τα κόμματα είναι πολύ ξεκάθαρος: «Οταν ξεκίνησα τη δουλειά μου το 2000, πρότεινα ένα πολύ απλό σύστημα για την εφαρμογή νόμου και τάξης. Διαχωρίσαμε την αντιπολίτευση σε συστημική και αντισυστημική. Και ποια είναι η συστημική αντιπολίτευση; Αυτή που συμμορφώνεται με τους κανόνες, τους νόμους και τα έθιμα». Φυσικά αναφέρεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ελέγχονται από το Κρεμλίνο. Ολα τα άλλα δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της Ρωσίας! Ετσι έχουμε αντιπολίτευση που δεν είναι…αντιπολίτευση.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο link. Αξίζει πραγματικά να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε για να καταλάβετε πώς είναι η πολιτική ζωή στη Ρωσία, την οποία πολλοί συμπατριώτες μας θαυμάζουν και ονειρεύονται να τη μεταφέρουν στη δική μας ευλογημένη χώρα. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσα φιλορωσικά κόμματα διαθέτουμε στην Ελλάδα.

Μετά την επίσημη γνωριμία μας με τη «διαχειριζόμενη δημοκρατία» (ωραίος ευφημισμός) πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί πραγματικά δεν έχουμε μάθει να εκτιμούμε την κατάστασή μας και αυτό είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από μία δημοσκόπηση της Public Issue που δημοσιεύθηκε στην «Αυγή»της Κυριακής στις 26 Ιουνίου 2016, την εποχή της παντοδυναμίας του Σύριζα.

«Οπως προκύπτει, τον Ιούνιο του 2016 η δημοτικότητα του Ρώσου προέδρου “σκαρφαλώνει” στο 74%, από 62% τον Οκτώβριο του 2015, καταγράφοντας άνοδο 12 ποσοστιαίων μονάδων.

Επίσης, το ίδιο χρονικό διάστημα, μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων παρουσιάζει η αρνητική γνώμη για τον Ρώσο πρόεδρο. Συγκεκριμένα, από το 32% τον Οκτώβριο του 2015 μειώθηκε στο 22% τον Ιούνιο του 2016.

Ως προς την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων σε σχέση με τη στάση τους έναντι του κ. Πούτιν, το 75% των πολιτών που δηλώνουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχει θετική γνώμη για τον Ρώσο πρόεδρο. Αντίστοιχα, θετική γνώμη για τον κ. Πούτιν έχουν πολίτες που δηλώνουν ψηφοφόροι της Ν.Δ. σε ποσοστό 80%, της Χρυσής Αυγής σε ποσοστό 92%, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 76%, του ΚΚΕ 47%, του Ποταμιού 49%, των ΑΝΕΛ 88% και της Ενωσης Κεντρώων 80%».

Αυτά τα ευρήματα είναι πραγματικά σοκαριστικά και αναδεικνύουν την παντελή έλλειψη ενημέρωσης που έχουμε. Εμείς οι ακραιφνείς δημοκράτες που δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας, ούτε και ζυγό στον τράχηλό μας έχουμε θετική γνώμη για τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος κατά τα λεγόμενα του στενού συνεργάτη του έχει βάλει τη Ρωσία «στον γύψο» όπως ισχυριζόταν ο δικός μας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Η πολιτική τοποθέτηση των υποστηρικτών του είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πολύ θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι αποτελούν αυτό το 80% που δηλώνουν ψηφοφόροι της Ν.Δ., οι οποίοι στηρίζουν τον ισόβιο πρόεδρο Πούτιν. Κάτι παραπάνω φαίνεται να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο ποσοστό θετικής γνώμης για τον Πούτιν. Φυσικά αυτοί έχουν άλλα κριτήρια. Τους ενοχλεί που ο Πούτιν παρουσιάζεται σαν υποστηρικτής της Ορθόδοξης πίστης και εκκλησίας. Αυτοί ακόμα ονειρεύονται την ανάσταση του πατερούλη Στάλιν.

Οι ψηφοφόροι του Σύριζα μάλλον εντελώς αδικαιολόγητα έχουν θετική γνώμη για τον Πούτιν. Παρ’ όλες τις δουλοπρεπείς υποκλίσεις του Λαφαζάνη στον Πούτιν, παρουσία του μεγάλου αρχηγού Τσίπρα, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο δάνειο, ώστε να απαλλαγούμε από την ασφυκτική «χρεοδουλοπαροικία» σύμφωνα με το «ανεκτίμητο» asset του Τσίπρα, τον Βαρουφάκη) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΔΝΤ. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Πούτιν τους κάρφωσε στη Μέρκελ ότι του «ζητούσαν να τυπώσει επειγόντως δραχμές». Εκτός από ισόβιος πρόεδρος είναι και μαρτυριάρης ο αφιλότιμος!

Ακόμα και μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, ο Λαφαζάνης δεν έχασε τις ελπίδες του και την πίστη του στον σωτήρα Πούτιν και μπούκαρε στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ συνεδρίαζαν οι αρχηγοί των κομμάτων, για να ενημερώσει τον Τσίπρα ότι επίκειται τηλεφώνημα του Πούτιν προς τον Τσίπρα. Οπως γράφει ο φίλος Σταύρος Θεοδωράκης (Podcast «Κ» 26/6/2021), «κάποιοι από την αντιπροσωπεία των Σύριζα και Ανέλ, αγκαλιασμένοι ακόμα και εντός του Προεδρικού, είχαν αρχίσει να βλέπουν ρούβλια. Οπως τα μάτια του Σκρουτζ βλέπουν δολάρια». Τι κρίμα! Ούτε και αυτό βοήθησε ώστε να αποφύγει ο λεγάμενος την περίφημη κωλοτούμπα. Ευτυχώς!

Παρ’ όλη τη σκωπτική διάθεσή μου, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δείχνει τη γενική άγνοια που υπάρχει στην Ελλάδα για πολύ σοβαρά θέματα. Η άγνοια είναι επικίνδυνη. Ο πρόεδρος John F. Kennedy το διατύπωσε πολύ ξεκάθαρα: «The ignorance of one voter in a democracy, impairs the security of all». «Η άγνοια ενός ψηφοφόρου στη Δημοκρατία, βλάπτει την ασφάλεια όλων». Προς Θεού, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν, αλλά να μας κάνουν να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε όλοι μας να εκπαιδεύσουμε υπεύθυνα και σωστά τον κόσμο.

Αξίζει την προσοχή σας ότι οι αναφορές στη «διαχειριζόμενη δημοκρατία», «η συστημική αντιπολίτευση» και «η σύνθλιψη με τη βία των παράνομων διαδηλώσεων» δεν προέρχονται από κανένα αντίπαλο του Πούτιν, αλλά από τον στενό συνεργάτη του, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δημιούργησε τον Πουτινισμό. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όλων αυτών που δεν έχουν καταλάβει ότι ευτυχώς ζούμε σε μια δημοκρατία που τη «διαχειρίζεται» ο λαός της με την ψήφο του και δεν την επιβάλλουν σκοτεινές δυνάμεις από το παρασκήνιο.

Για να σας χαλαρώσω θα ολοκληρώσω με ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο για τον Putin. Ενας δημοσιογράφος έκανε την ακόλουθη ερώτηση στον Putin: «Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι στην Αμερική η αντιπρόεδρος είναι γυναίκα, στη Γερμανία έχουν για πολλά χρόνια Καγκελάριο γυναίκα, στη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία και αλλού έχουν γυναικά για Πρωθυπουργό. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στη Ρωσία γυναίκα Πρόεδρο;». Ο Putin απάντησε μονολεκτικά: «Αποκλείεται». Οταν ο δημοσιογράφος επέμενε: «Γιατί;». Ο Putin απάντησε «Γιατί ΔΕΝ είμαι γυναίκα». Και ο νοών νοείτω!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.