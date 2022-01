The party is over

Οποιος είδε το θλιβερό βίντεο με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας να απολογείται, ξανά και ξανά, στη Βουλή των Κοινοτήτων ζητώντας συγγνώμη για το πάρτι που έγινε στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας στις 20 Μαΐου του 2020, την ίδια ημέρα που όλοι οι πολίτες της χώρας απαγορευόταν να πάρουν μέρος σε σύναξη μεγαλύτερη των δύο ατόμων, αντιλαμβάνεται ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη αρχίσει.

Το κλαψιάρικο ύφος του, οι απίθανες αρχικές δικαιολογίες ότι δήθεν νόμιζε πως μετείχε σε μια «εκδήλωση εργασίας» όχι σε πάρτι, αλλά και η τελική συγγνώμη του επειδή κορόιδεψε τους πολίτες, είναι εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε έναν κακομαθημένο έφηβο παρά στον πρωθυπουργό της Βρετανίας. Γι’ αυτό και ο επικεφαλής των Εργατικών, Κιρ Στάμερ, με ένα συνεχές σφυροκόπημα δεν έπαψε να επαναλαμβάνει ότι όσα ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός προσβάλλουν βάναυσα τη νοημοσύνη όλων. Είναι φανερό ότι σε μία μόλις ημέρα ο Μπόρις Τζόνσον δαπάνησε άσκοπα μεγάλο μέρος του ήδη εξανεμισμένου, εν πολλοίς, πολιτικού του κεφαλαίου λόγω της χαμένης υπόθεσης του Brexit και της αδυναμίας του να ξεχωρίσει αμέσως τη σοβαρότητα μιας πανδημίας, που τη θεώρησε μια βαριά γρίπη. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι ότι η Βρετανία –παρά την ιδιαίτερα επιτυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία της– βρίσκεται σήμερα στις χώρες με αναλογικά τα περισσότερα θύματα κορωνοϊού στον δυτικό κόσμο – πίσω μόνον από την Πολωνία, τις ΗΠΑ και την Ιταλία, με 226 νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους. Ηδη οι Εργατικοί προηγούνται στις δημοσκοπήσεις με έξι ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα ιστορικά στελέχη των Συντηρητικών ζητούν ένας ένας από τον Μπόρις Τζόνσον να τους αδειάσει τη γωνιά – πολλές φορές στο παρελθόν οι Τόρις δεν δίστασαν να αλλάξουν με συνοπτικές διαδικασίες τον αρχηγό του κόμματος, ακόμη και αν λεγόταν Μάργκαρετ Θάτσερ.

Μία ημέρα χρειάστηκε και ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς, να δείξει ότι το μπόι του είναι πολύ μικρότερο από τη σκιά του. Μέσα σε λίγες ώρες ο τενίστας έμεινε… γυμνός χωρίς άλλοθι, αναγκασμένος να διαλέξει ανάμεσα σε δύο καταστροφικές γι’ αυτόν πραγματικότητες: Είτε να παραδεχτεί ότι είναι ανεύθυνος και επικίνδυνος, διότι, αν και διαγνώστηκε θετικός στον ιό, συνέχισε να συναντά και να φωτογραφίζεται με μικρά παιδιά και να δίνει συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους σαν να ήταν υγιής, είτε να συμφωνήσει ότι είπε ψέματα πως κόλλησε κορωνοϊό για να κοροϊδέψει τις Αρχές της Αυστραλίας και να παίξει, αν και ανεμβολίαστος, στη Μελβούρνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τζόκοβιτς που θα γυρίσει από την Αυστραλία είναι διαφορετικός από αυτόν που πήγε. Με αυτά τα καραγκιοζιλίκια του η λάμψη του θάμπωσε ανεπανόρθωτα. Ακόμη κι αν τελικά έπαιζε και κέρδιζε το Οπεν της Αυστραλίας, ξεπερνώντας τα 20 Γκραν Σλαμ του Ρότζερ Φέντερερ και του Ραφαέλ Ναδάλ, το στίγμα του Νόλε-γκέιτ είχε ήδη τραυματίσει βαθιά την υστεροφημία του. Μάλιστα, κινδυνεύει με σοβαρές κυρώσεις επειδή έσπασε την καραντίνα του στη Σερβία, ενώ και οι ισπανικές αρχές ερευνούν κατά πόσον εισήλθε παράνομα στη χώρα πριν κατευθυνθεί στην Αυστραλία.

Τόσο ο Τζόνσον όσο και ο Τζόκοβιτς, πάντως, συνεπαρμένοι και οι δύο με τον εαυτό τους και τη φαινομενική παντοδυναμία τους, αγνόησαν επιδεικτικά τον νόμο και ισοπέδωσαν με μία τους κίνηση την εικόνα που προσπαθούσαν συστηματικά να οικοδομήσουν χρόνια τώρα. Το ατόπημα του πολιτικού είναι ασφαλώς πολύ σοβαρότερο από του τενίστα διότι, αν και παραδέχτηκε δημοσίως το λάθος του, είχε μεγαλύτερη υποχρέωση να μην παραβιάσει τον νόμο που ο ίδιος επέβαλε με την ψήφο του στους πολίτες της χώρας του. Αλλά και η συμπεριφορά του Τζόκοβιτς παραμένει ανεπίτρεπτη, αφού επέμεινε έως το τέλος στην κουτοπονηριά του επιστρατεύοντας ακόμη και το βολικό αφήγημα της αντισερβικής προκατάληψης στη διεθνή κοινή γνώμη, μπας και θολώσει τα νερά. Και για τους δύο, ωστόσο, the party is over.