Είναι απολύτως βέβαιο ότι έχουμε τρελαθεί

Παρακολουθώ την επικαιρότητα και δυστυχώς κάθε μέρα διαπιστώνω ότι πραγματικά έχουμε τρελαθεί. Ας ξεκινήσουμε από το Facebook (FB). Τι είναι πράγματι το FB; Είναι μία ΔΩΡΕΑΝ πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορεί να αναπτύξει τις ιδέες του και τις γνωριμίες του. Τονίζω με κεφαλαία το ΔΩΡΕΑΝ γιατί είναι μία πολύ κρίσιμη παράμετρος στην ιστορία μας. Κανένας δεν σε υποχρεώνει να συμμετέχεις στην πλατφόρμα αυτή και επιπλέον κανένας δεν σου ζητάει να πληρώσεις κάτι για τη δυνατότητα να αναπτύξεις τις σκέψεις σου και τις ιδέες σου. Οταν κάποιος ανοίγει ένα λογαριασμό στο FB αποδέχεται ενυπόγραφα τους όρους συμμετοχής του. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεις και το δικαίωμα αυτού ο οποίος σου παρέχει τη δωρεάν υπηρεσία να μπορεί να προστατεύσει το περιεχόμενο της πλατφόρμας, ακόμα και να τη διακόψει όποτε θέλει. Πιο απλά δεν γίνεται. Μόνο τα αρρωστημένα συριζαϊκά μυαλά δεν μπορούν να το καταλάβουν.

Στις 20 Ιανουαρίου 2022 το FB μπλόκαρε για ακόμα μια φορά τον λογαριασμό του αψύ σφακιανού Παύλου Πολάκη. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το FB μπλόκαρε για μερικές ώρες τον λογαριασμό του Σταμάτη Κραουνάκη, λόγω μιας εμετικής ανάρτησής του. Το τι ακούστηκε δεν περιγράφεται. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω. Στα τέλη Ιουνίου, το FB μπλόκαρε ορισμένους λογαριασμούς για ανάρμοστο περιεχόμενο. Μεταξύ των λογαριασμών αυτών ήταν του Πολάκη, της φαρμακόγλωσσας Ελενας Ακρίτα και της δημοσιογράφου Ευγενίας Λουπάκη. Και αμέσως άρχισαν οι διαμαρτυρίες. Σας παραθέτω την ανάρτηση του τέως υπουργού του Σύριζα, Χριστόφορου Βερναρδάκη. Ιδού λοιπόν τι ανάρτησε ο τέως υπουργός για την περίπτωση αποκλεισμού του Πολάκη.

«Εν ενεργεία βουλευτής (και πρώην Υπουργός) ο Παύλος Πολάκης, μπλοκάρεται από το Facebook σε μια ανοικτή επιβολή λογοκρισίας πέραν της συνταγματικής νομιμότητος. Ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει άμεσα να πάρει θέση. Η διατύπωση ελεύθερης και επώνυμης γνώμης ενός βουλευτή ακυρώνεται από ιδιωτικό φορέα. Ευθεία υπονόμευση του Συντάγματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και δημοκρατικής νομιμότητα στη χώρα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι…».

Πραγματικά θέλει ιδιαίτερο ταλέντο για να πει κάποιος τόσες ανοησίες μέσα σε 60 λέξεις. Ο άνθρωπος αυτός ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σύριζα. Μπορείτε να εκτιμήσετε το διανοητικό επίπεδό του αλλά και των υπολοίπων που μας κυβερνούσαν. Κατηγορεί το Facebook ότι επιβάλλει λογοκρισία. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η πλατφόρμα τους FB είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του FB. Δική του η πλατφόρμα και κατά συνέπεια έχει το δικαίωμα να κρίνει αρνητικά ορισμένες αναρτήσεις. Εδώ το Twitter μπλόκαρε για πάντα τον πλανητάρχη Trump, γιατί θεώρησε τα «τιτιβίσματά» του ανάρμοστα και κανένας δεν μίλησε για λογοκρισία. Το άκρον άωτον της άγνοιας είναι ότι καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση. Δηλαδή τι να κάνει ο αγαπητός κ. Τασούλας; Να καλέσει τον Zuckerberg να πάρει το ιδιωτικό αεροπλάνο του, να έλθει στην Ελλάδα και να του τραβήξουμε το αυτί γιατί μπλόκαρε την ανάρτηση του Πολάκη; Είμαστε με τα καλά μας; Απλά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πλήρους άγνοιας που έχουν τα Συριζόπουλα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Εδώ όμως βρίσκεται και το πραγματικό πρόβλημα. Ουδόλως με απασχολεί το αίτημα του Βερναρδάκη για να συνετίσουμε τον Zuckerberg. Αυτό που με τρομάζει είναι η παντελής άγνοιά τους για το πώς λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια οικονομία. Επαγγελματικά έχω διαπιστώσει επανειλημμένα ότι οι άνθρωποι που αγνοούν τους βασικούς κανόνες της οικονομίας είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνοι.

Η επίκληση «της ευθείας υπονόμευσης του Συντάγματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και δημοκρατικής νομιμότητας στη χώρα» είναι κυριολεκτικά για γέλια. Δηλαδή πώς το Facebook υπονομεύει το Σύνταγμα της Ελλάδας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τη δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα; Να το περάσουμε από Ειδικό Δικαστήριο. Παρόλο που η όλη ιστορία είναι για γέλια, το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα έχουν ένα 20% του Ελληνικού λαού που τους στηρίζει και αποτελούν την Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας.

Δεν περιορίστηκαν μόνον στα σχόλια του πρώην υπουργού. Τα μέλη – Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με μακροσκελή επιστολή τους (745 λέξεις), την οποία κοινοποιούν στον Πρόεδρο της Βουλής ζητούν «[…] τη σύγκληση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 41Α του Κανονισμού της Βουλής, σε συνεδρίαση με αντικείμενο την ακρόαση επί των ως άνω ζητημάτων, των εκπροσώπων της εταιρείας Facebook Inc. στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της εταιρείας Teleperformance Hellas […]».

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι το Facebook; Είναι μια δημοφιλής και εξαιρετικά εθιστική πλατφόρμα για επικοινωνία και αλληλεπίδραση (interaction). Ακριβώς για τον λόγο αυτό έχει εξαπλωθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Εχει 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες και 3,45 δισεκατομμύρια συνολικούς χρήστες όλων των υπηρεσιών του: Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp. Η χρηματιστηριακή αξία του FB πρόσφατα ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, η δε προσωπική περιουσία του ιδρυτή του Mark Zuckerberg ξεπερνάει τα 122 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ολοφάνερο ότι ακριβώς λόγω αυτών των τεραστίων μεγεθών, το FB προσπαθεί να ελέγχει την ποιότητα του περιεχομένου των αναρτήσεων, δηλαδή να προστατεύει την περιουσία του που είναι ακριβώς οι αναρτήσεις των χρηστών του. Αυτά τα ολίγα για να αντιληφθούμε όλοι τη σημασία που έχουν οι διαμαρτυρίες των άσχετων συριζόπουλων οι οποίοι με την παροιμιώδη αφέλεια, ασχετοσύνη και επαρχιωτισμό που τους διακρίνει, πιστεύουν ότι άμα ρίξουν μια κόκκινη σταγόνα στη θάλασσα, θα αλλάξουν χρώμα οι ωκεανοί και θα γίνουν κόκκινοι. Ετσι νόμιζαν ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη, ή θα παίζουν τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές.

Η υπηρεσία του FB παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, αλλά όποιος την χρησιμοποιεί είναι υποχρεωμένος να σέβεται τους όρους τους οποίους αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του. Αντιγράφω μέρος των υποχρεώσεων για να διαπιστώσετε ότι τα συριζόπουλα ζουν σε άλλο σύμπαν: «[…] Οταν έκανες sign up στο Facebook αποδέχτηκες κάποιους όρους. Ενας από αυτούς, ορίζει πως χρειάζεται να συμπεριφέρεσαι κόσμια στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Η δημοσίευση προσβλητικών ενημερώσεων, φωτογραφιών και βίντεο δεν είναι αποδεκτή. Αν κάποιος σε αναφέρει, ο λογαριασμός σου κινδυνεύει. […] Θέλουμε οι χρήστες του Facebook να το χρησιμοποιούν για να εκφράζονται και να κοινοποιούν περιεχόμενο που είναι σημαντικό για τους ίδιους, αλλά όχι εις βάρος της ασφάλειας και της ευημερίας των υπόλοιπων χρηστών ή της ακεραιότητας της κοινότητάς μας. Για τους λόγους αυτούς, συμφωνείτε ότι δεν θα υιοθετήσετε καμία από τις συμπεριφορές που περιγράφονται στη συνέχεια (και δεν θα διευκολύνετε ή θα υποστηρίξετε άλλους στην υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών) […]».

Ολοι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν διαβάσει τις υποχρεώσεις τους. Μοναδικός κριτής για την ποιότητα του περιεχομένου είναι η ίδια η επιχείρηση και κανένας άλλος. Αν κάποιος πάει σε ένα εστιατόριο και βρίζει τους πελάτες μήπως δεν έχει δικαίωμα ο εστιάτορας να τον διώξει; Τόσο απλά. Προς τι λοιπόν οι διαμαρτυρίες;

Κλείνοντας, θέλω να σας προβληματίσω με μια δήλωση του Tim Cook, Chief Executive Officer της Apple, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015: «When an online service is free, you’re not the customer. You’re the product»! Ετσι ακριβώς, τα χαλασμένα «προϊόντα» πάνε στον κουβά.

ΥΓ. 1. Ολα τα συριζόπουλα που διαμαρτύρονται για «λογοκρισία», να πάνε στη λατρεμένη τους δημοκρατική Κούβα, όπου μετά τις πρώτες διαδηλώσεις κόπηκε εντελώς το Facebook για να μην έχουν επικοινωνία οι διαδηλωτές! Θαυμάστε δημοκρατία, που την τίμησε ο «λεγάμενος» πηγαίνοντας στην κηδεία του Κάστρο.

ΥΓ. 2. Αν δεν σας φτάνουν τα παραπάνω, παρακαλώ προσέξτε και αυτό: «Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου». Ακριβές αντίγραφο από την «Εφημερίδα των Συντακτών», εφημερίδα που στηρίζει τον Σύριζα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα, το Facebook όμως όχι! Γνωρίστε τους υποκριτές και ψεύτες και μαυρίστε τους. Θεέ μου από πού γλιτώσαμε!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.