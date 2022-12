Πολιτικοί διαζευγμένοι από την πραγματικότητα

Στη σταδιοδροµία μου έζησα 41 Νύχτες Εκλογών στο υπουργείο Εσωτερικών και ήλθα σε επαφή με πολλούς πολιτικούς όλων των παρατάξεων. Η νύχτα των Εκλογών είναι πολιτικά εξαιρετικά φορτισμένη για όλους. Ακόμα και αυτοί που κερδίζουν βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τι να πει όμως κανείς για αυτούς που χάνουν. Κυριολεκτικά τα χάνουν. Ο παραλογισμός πάει σύννεφο. Εντάξει, η νύχτα είναι δύσκολη για τους χαμένους και δικαιολογημένα. Αυτά όμως θα τα δούμε μετά τις επόμενες Εκλογές. Σήμερα, όμως, θα σας απασχολήσω με το πώς αντιμετωπίζουν πολλοί πολιτικοί την περίοδο πριν από τις Εκλογές.

Θα ξεκινήσω με μια χαριτωμένη ιστορία που μου διηγήθηκε πριν από χρόνια ο Στέφανος Μάνος. Είναι παραμονές των Εκλογών του Οκτωβρίου 1981, ο Στέφανος βρίσκεται σε περιοδεία στην Πελοπόννησο συνοδεύοντας τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλλη. Σε κάποια στιγμή στο τέλος κάποιας προεκλογικής εκδήλωσης, ο Ράλλης λέει εμπιστευτικά στον Στέφανο: «Πάμε για μεγάλη νίκη!». Εύλογα ο Στέφανος τον ρώτησε πώς έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Τότε ο Ράλλης, ακουμπώντας το δάκτυλό του στη μύτη του, είπε: «Εχω μύτη εγώ»! Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις Εκλογές με το ασύλληπτο 48,07% (από τότε κανένας δεν ξεπέρασε αυτό το ποσοστό) και 172 έδρες, ενώ η Ν.Δ. πήρε μόλις 35,88% και 115 έδρες, παρά την ευαίσθητη μύτη του Ράλλη.

Υπάρχει μια παρόμοια ιστορία με τις Ευρωεκλογές του 1984 με αρχηγό της Ν.Δ. τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον οποίο οι παρατρεχάμενοι που είχε γύρω του τον έπεισαν ότι θα κερδίσει τις Εκλογές και έγιναν απίστευτα πράγματα, για τα οποία μπορεί να γράψω κάποια άλλη φορά. Πάντως για όσους ενδιαφέρονται περιγράφω τα συμβάντα με λεπτομέρειες στο βιβλίο μου «40+1 Νύχτες Εκλογών, Μια 29χρονη περιπέτεια στην Πολιτική, τα Media και την Πληροφορική» (εκδ. Καστανιώτη, 2021).

Πάμε τώρα σε πρόσφατα θέματα. Παραμονές των Εκλογών του Μαΐου 2012, μαζί με τον καλό φίλο Ηλία Νικολακόπουλο (πάντα θα τον θυμάμαι) ενημερώσαμε έναν πολύ στενό φίλο του Αντώνη Σαμαρά ότι «βλέπαμε τη Ν.Δ. γύρω στο 20%». Οταν ο φίλος μας πληροφόρησε το Μαξίμου για την εκτίμησή μας, πήρε αποστομωτική απάντηση από στενό σύμβουλο του Σαμαρά ότι «Πάμε για αυτοδυναμία»! Θυμίζω ότι η Ν.Δ. κατέγραψε το χειρότερο ποσοστό της από την ίδρυσή της: 18,85%. Αυτοί, όμως, είναι οι σύμβουλοι και έτσι νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία!

Φτάσαμε αισίως στο 2019. Ξεκινάμε με την πλέον απίθανη δήλωση του «Λεγάμενου» (copyright: Γιώργος Παπαχρήστος) που έγινε λίγες μέρες πριν από τις Εκλογές. Μιλώντας στις 13 Μαΐου 2019 στον Alpha δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο τις εθνικές εκλογές να τις κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και συνέχισε: «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 26 του Μάη θα δημιουργήσει μια παταγώδη κατάρρευση της απάτης που έχει προσπαθήσει να στήσει με τα μέσα ενημέρωσης ο κ. Μητσοτάκης περί κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνω από την ελληνική περιφέρεια».

Να και ένας άλλος που «έχει μύτη» και μύρισε την Ελληνική Περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Ευρωεκλογές του Μαΐου η Ν.Δ. πρώτευσε σε 52 Περιφέρειες και ο Σύριζα μόνο σε 5, ενώ στις Εκλογές του Ιουλίου η Ν.Δ. κέρδισε 49 Περιφέρειες και ο Σύριζα μόλις 10. Εντάξει, οι πολιτικοί μπορεί να λένε και καμία υπερβολή, αλλά εδώ το παράκανε. Αλλά μήπως το «ένα στο εκατομμύριο…» παραήταν αισιόδοξο. Δηλαδή αν στοιχηματίζαμε 1 ευρώ για τις Εκλογές θα γινόμαστε εκατομμυριούχοι! Βλέπετε, αν οι πολιτικοί μας ακολουθούσαν την αμερικανική προτροπή «to put your money, where your mouth is» θα είχαν φαλιρίσει όλοι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σύμβουλος του λεγάμενου την εποχή εκείνη ήταν ο κατ’ επάγγελμα δημοσκόπος Χριστόφορος Βερναρδάκης (ο Θεός να του δίνει χρόνια δίπλα στον λεγάμενο), ο οποίος τον παρέσυρε σε ανοησίες. Πίστευαν και ακόμα πιστεύουν ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες από τα πληρωμένα ΜΜΕ και δεν καταγράφουν την υπεροχή του Σύριζα, την οποία φυσικά μυρίζονται οι ίδιοι «γιατί έχουν μύτη» και «αφουγκράζονται τον λαό».

Εκεί που νόμιζα ότι έχω δει και ακούσει όλες τις υπερβολές των «εξαπτέρυγων» των πολιτικών, έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη του «κραταιού Νικόλαου» (copyright Ευαγγελία Λυκούδη, Βουλευτής ΚΙΝΑΛ), η οποία με άφησε «παγωτό»! Αντιγράφω: «[…] Εχω μία πορεία και θεωρώ ότι η χώρα θα έχει πολύ καλύτερη τύχη με έναν πρωθυπουργό που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, που σέβεται τους θεσμούς, που είναι βαθιά δημοκράτης και δεν έχει παίξει με την εγχώρια ολιγαρχία. Αυτό εκπροσωπώ […] Θα καταθέσω στη ΔΕΘ ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό και βάσει αυτού του προγράμματος θα ζητήσω από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή […] Θα καταθέσουμε ένα πρόγραμμα ανθρώπινο, δυναμικό, αξιόπιστο και ζητώ ισχυρή εντολή και για μένα τον ίδιο […]. Εγώ θα καταθέσω ένα αξιόπιστο πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Αν μας τη δώσει την εντολή ο λαός να ξέρει ότι θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή μια Κυβέρνηση με σταθερότητα και ήθος και όχι Πρωθυπουργούς που τους νοιάζει η καρέκλα και πώς θα γίνουν οι γιοι τους Πρωθυπουργοί […] Πρώτος σημαίνει να πάρεις ένα υψηλό ποσοστό και ο λαός να σε τιμά. Αν ο κ. Μητσοτάκης από 40% πάρει 28% θα πάω εγώ από το “παράθυρο” και θα πω κάτι άλλο; Ασε που με όσα γίνονται αυτό το διάστημα δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη Ν.Δ. […]».

Διαβάστε το ξανά. Ανετα οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν «Illusions of grandeur» («ψευδαισθήσεις μεγαλείου). Με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ο αρχηγός του τρίτου κόμματος με ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 12% ισχυρίζεται ότι θα έχουμε σταθερή Κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με την Απλή Αναλογική (Α.Α.)! Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Με την Α.Α. για να σχηματιστεί κυβέρνηση 151 Βουλευτών –που δεν τη λες και σταθερή– απαιτούνται από τα κόμματα που συμμετέχουν να συγκεντρώσουν 46,5% και επιπλέον όσοι μένουν εκτός Βουλής να συγκεντρώσουν 8%. Βλέπετε εσείς κανέναν τρόπο το ΠΑΣΟΚ (μόνο του ή με άλλους) να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα μεγέθη και να γίνει ο κραταιός Νικόλαος Πρωθυπουργός; Μόνο με θαύμα σαν αυτό που έκανε ο Χριστός και ευλόγησε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια ώστε χόρτασαν χιλιάδες και περίσσεψαν και δώδεκα κοφίνια. Δεν γνωρίζω αν τέτοια θαύματα γίνονται στην πολιτική, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς. Μπορεί, αφού ο κραταιός Νικόλαος νομίζει ότι κάθεται στην καρέκλα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις οδήγησε το ΠΑΣΟΚ από το 13,58% (1974), στο 25,34% (1977) και στο 48,07% (1981)! Ελα όμως που ο Νικόλαος θέλει να γίνει Πρωθυπουργός με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία μάλιστα θα διεξαχθεί με την Απλή Αναλογική. Αβυσσος η ψυχή (ή το μυαλό) του ανθρώπου!

Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση για την αισιοδοξία του κραταιού Νικόλαου. Την επισήμανε η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου στο τέλος της συνέντευξης. Μήπως ο πρόσφατος τραυματισμός του όταν έπαιζε μπάσκετ είναι σημάδι ότι πάει για Πρωθυπουργός; Τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Γιώργος Παπανδρέου έγιναν Πρωθυπουργοί, αφού προηγουμένως είχαν τραυματιστεί σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν αποκλείεται να το βλέπει σαν καλό οιωνό!

Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι μόνος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη Σταυρούπολη δήλωσε: «Η Ελληνική Λύση δεν ήρθε για να συγκυβερνήσει – Η Ελληνική Λύση ήρθε για να κυβερνήσει». Ουδέν σχόλιον!

Κλείνοντας θέλω να κάνω μια διαπίστωση. Τα κεφάλια πολλών πολιτικών μοιάζουν με άδεια αερόστατα. Μόλις γεμίσουν ζεστό αέρα (κολακεία) ανυψώνονται στους ουρανούς. Οταν όμως σταματήσει η φλόγα και κρυώσει ο αέρας πέφτουν με πάταγο στη γη. Γι’ αυτό μας χρειάζονται προσγειωμένοι πολιτικοί και όχι αιθεροβάμονες, περιστοιχιζόμενοι από στρατιές αυλοκολάκων που τους φουσκώνουν τα μυαλά και έτσι αυτοεγκλωβίζονται στη φαντασιακή μεγαλοσύνη τους.

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.