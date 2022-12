Αστραπές και κουκιά

Για την εορταστική της καμπάνια επέλεξε το πράσινο. Περίεργη επιλογή για ένα πολιτικό ον που έχει διαρκή επίγνωση της σημειολογίας – καθότι εσχάτως τα χρώματα της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας δεν προκαλούν ευνοϊκούς συνειρμούς στην Ευρωβουλή. Η Αννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, όμως, δεν φοβήθηκε τους συνειρμούς, γιατί ήξερε ότι θα τους εξουδετερώσει η αρμονία της συνολικής επαγγελματικής εμφάνισης – τύπου επικεφαλής πληρώματος υπερατλαντικής πτήσης. Ουράνιοι ήταν άλλωστε και ηθελημένοι συνειρμοί που τα σποτάκια σκοπεύουν να διεγείρουν. Η ευρωβουλευτής έχει επιλέξει αποσπάσματα των ομιλιών στην ελληνική («κάτω τα χέρια από την Ελλάδα») – παρότι μιλάει την αγγλική εξίσου άπταιστα. Δείχνει έτσι πού απευθύνεται όταν μιλάει στις Βρυξέλλες. Ακόμη και στα αγγλικά, μεταφράζει ελληνικές παροιμίες: «Α clear sky», λέει, «fears no lightning». What are you up to, Yiannis? I am planting beans.

Στέντωρ