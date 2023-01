Για να δουν και να ιδωθούν

Τέσσερις µήνες πριν από τις εκλογές, όλα είναι προεκλογικά. Και η ζωή και ο θάνατος. Και οι γάμοι και οι κηδείες. Εφαρμόζοντας αυτόν τον κανόνα, θα μπορούσε κανείς να σχεδιάσει έναν εκλογικό χάρτη συλλυπητηρίων: Οσοι από το κυβερνών κόμμα έχουν επιλέξει να εκφραστούν θερμότερα προς τον εκλιπόντα τέως βασιλέα (και μεταξύ τους ορισμένες επιφανέστατες κεφαλές), εκλέγονται, λέει, σε περιφέρειες όπου επιζούν ισχυροί πυρήνες βασιλοφρόνων στη νεοδημοκρατική βάση. Βλέπε Μεσσηνία. Βλέπε Μεσόγεια Αττικής. Αν έχουν δίκιο οι οιωνοσκόποι, θα φανεί στην κηδεία. Θα φανεί από το ποιοι τελικώς θα επιλέξουν να εμφανιστούν στη νεκρώσιμο ακολουθία – to see and to be seen. Για να δουν, αλλά κυρίως να ιδωθούν από τους ψηφοφόρους τους.

Στέντωρ