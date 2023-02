Αλλη μια αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη

Ντρρρρ… χτυπάει το κινητό μου, από άγνωστο αριθμό. Το απαντώ και ακολουθεί η εξής στιχομυθία:

– Ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης;

– Μάλιστα ο ίδιος.

– Αυτός που γράφει στην «Καθημερινή» της Κυριακής;

– Μάλιστα.

– Σας καλώ εκ μέρους του Προέδρου του Σύριζα – Προοδευτικής Συμμαχίας. Ο κύριος Πρόεδρος θέλει να σας δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη…

Τον διέκοψα.

– Ελπίζω ότι δεν είναι φάρσα, γιατί ποτέ δεν έχω κρύψει τις απόψεις μου για τον Σύριζα και τον Πρόεδρό του.

– Οχι, κύριέ μου δεν πρόκειται για φάρσα. Είναι εντολή του Προέδρου. Μπορείτε να έλθετε στα γραφεία μας στην Κουμουνδούρου, την τάδε ημερομηνία και ώρα;

– Βεβαίως και σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνέντευξη.

Την καθορισμένη μέρα και ώρα έφτασα στα γραφεία του Σύριζα στην Κουμουνδούρου. Να σας πω την αμαρτία μου. Φοβήθηκα. Το κόκκινο χρώμα με αγριεύει. Οπου θέλουμε να υποδηλώσουμε κίνδυνο το κάνουμε με το κόκκινο χρώμα και αυτοί έβαψαν ολόκληρο το κτίριο κόκκινο. Σαν να λένε «προσοχή το κτίριο… δαγκώνει».

Με υποδέχτηκαν και με οδήγησαν στο γραφείο του Προέδρου. Αφού τον ευχαρίστησα, του υπέβαλα την ερώτηση που με βασάνιζε τόσες μέρες:

– Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν έκρυψα τις αρνητικές απόψεις μου για τον Σύριζα και για εσάς προσωπικά. Γιατί διαλέξατε να μου δώσετε αυτή τη συνέντευξη;

– Πριν σας απαντήσω θέλω να σας θυμίσω κάτι. Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, αψηφώντας το εμπάργκο πήγα στο βοθροκάναλο της δεξιάς, στον Σκάι και αντιμετώπισα τη Σία Κοσιώνη και τον Αλέξη Παπαχελά, σε μια συνέντευξη όπου απέδειξα σε όλους ότι δεν φοβάμαι να πάω στη φωλιά του θηρίου. Είμαι σαν τον Ηρακλή που πήγε στη σπηλιά να σκοτώσει τον Μινώταυρο…

Τον διέκοψα.

– Φαντάζομαι ότι εννοείτε τον Θησέα που πήγε στον λαβύρινθο και σκότωσε τον Μινώταυρο.

– Βεβαίως, εννοούσα τον Θησέα και τον λαβύρινθο. Λεπτομέρειες που δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στα έργα. Ακριβώς γι’ αυτό σας κάλεσα εδώ και είμαι έτοιμος να απαντήσω στις πλέον προκλητικές ερωτήσεις ενός δηλωμένου αντι-Σύριζα.

– Πραγματικά θέλω να μου λύσετε μια απορία. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, εσείς προσωπικά κάνατε ό,τι μπορούσατε για να επικρατήσει το ΟΧΙ, όπως και έγινε και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό 61,3%. Πώς λοιπόν πήγατε στις Βρυξέλλες και κάνατε την περίφημη “kolotoumba”;

– Το σχέδιό μου ήταν πραγματικά ιδιοφυές. Επιδίωξα το ΟΧΙ ώστε να πάω στις Βρυξέλλες χωρίς να με θεωρούν δεδομένο. Ταλαιπώρησα όλους τους Ελληνες με το Δημοψήφισμα και όλους τους αρχηγούς κρατών με τη σκληρή 17-ωρη διαπραγμάτευσή μου και τελικά «έκανα τη στροφή των 360 μοιρών» για να μεταβάλω το ΟΧΙ σε ΝΑΙ…

Τον διέκοψα.

– Εννοείτε στροφή 180 μοιρών…

– Λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι με την ιδιοφυή τακτική μου απαλλάχτηκα από τον Βαρουφάκη και τον Λαφαζάνη και μερικούς άλλους που ήταν βαρίδια.

– Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά θαυμάζω την τακτική σας, αλλά γιατί δεν τα εξηγείτε όλα αυτά στη σύζυγό σας ώστε να μη στενοχωρείτε στην επέτειο του δημοψηφίσματος. Εχω μαζί μου ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην Εφ. Συν, όπου λέει με πολύ πόνο τα ακόλουθα: «[…] προσωπικά μιλώντας, τα τελευταία τρία χρόνια κάθε 5η Ιουλίου κλαίω από νεύρα, από οργή – ναι κυριολεκτώ. Πώς είναι δυνατόν να υποτιμήθηκε τόσο η γνώμη ενός λαού από τους ισχυρούς-δυνάστες του; Ποια “δημοκρατία” των ισχυρών μπορεί να αγνοήσει την επιλογή ενός λαού να ακολουθήσει άλλο δρόμο; Θυμηθείτε, το μήνυμα που διαδόθηκε παγκόσμια σαν φλόγα εκείνο το βράδυ της μοιραίας διαπραγμάτευσης: This is a coup… […]».

– Φυσικά και τα έχω εξηγήσει, αλλά η Μπέττυ είναι πιο συναισθηματική και πιο πιστή επαναστάτρια από εμένα και δεν αντιλαμβάνεται την υψηλή πολιτική.

– Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που σας κατηγορούν ότι είστε παθολογικός ψεύτης. Για παράδειγμα, στο Συνέδριο του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στις 19 Δεκεμβρίου 2022, στην ομιλία σας, αναφερθήκατε στη Δι@υγεια και είπατε ότι την ξεκίνησαν άλλοι και την συνεχίσατε εσείς όπως και άλλα έργα. Στη συζήτηση για τη Δι@υγεια στη Βουλή το 2010, ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ (και σήμερα συνεργάτης σας) Γιάννης Ραγκούσης, σας κατηγορούσε ότι δεν ψηφίζετε μια μεταρρύθμιση που φέρει διαφάνεια στο Δημόσιο. Τι λέτε;

– Τα γεγονότα είναι ακριβή, αλλά δεν λέω ψέματα. Είναι η δική μου τακτική να λέω κάτι και το αντίθετό του. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και είμαι βέβαιος ότι θα πεισθείτε. Πρόσφατα στη Βουλή καταψηφίσαμε το επίδομα των 600 ευρώ για τους ένστολους. Μετά είπαμε ότι κάναμε λάθος και ψηφίσαμε υπέρ. Τους μπερδέψαμε όλους! Επειδή μου αρέσουν οι παροιμίες: Η πίτα σωστή και η γάτα χορτάτη…

Τον διέκοψα.

– Εννοείτε και ο σκύλος χορτάτος…

– Λεπτομέρειες. Εσείς καταλάβατε τι εννοούσα όπως ακριβώς έγινε και στο Brooking Institute, όταν έκλεισα την ομιλία με την παροιμία: «we have eaten the camel and remains the queue» (έχουμε φάει την γκαμήλα και μένει η …ουρά αναμονής). Ολοι κατάλαβαν τι εννοούσα γι’ αυτό ξεράθηκαν στα γέλια.

– Φαίνεται όμως ότι το ψέμα έχει διεισδύσει στο κόμμα σας. Ο νυν στενός σας συνεργάτης Γιάννης Ραγκούσης, πρόσφατα στη Βουλή ισχυρίστηκε ότι είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ το 2012 και τον διέψευσε ο Αδωνης Γεωργιάδης υπενθυμίζοντας ότι το 2017 ήταν υποψήφιος για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε;

– Πράγματι, έτσι είναι. Ο Ραγκούσης χωρίς να το θέλει αποκάλυψε ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ο Ραγκούσης θέλησε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ το 2012, αλλά σε συνεννόηση μαζί μου τον έπεισα να μείνει ώστε να γίνει ο Δούρειος Ιππος μας για την άλωση του ΠΑΣΟΚ εκ των έσω. Αν μάλιστα γινόταν και Αρχηγός, τότε όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ολα αυτά τα χρόνια ήταν μεν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δούλευε για εμάς. Ιδιοφυές δεν είναι;

– Πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι προτιμάει εσάς για Πρωθυπουργό της Ελλάδας και επιπλέον εσείς καταψηφίζετε τις δαπάνες για την άμυνα στον προϋπολογισμό. Μήπως η στάση σας είναι φιλοτουρκική και αντεθνική;

– Η Τουρκία είναι γείτονάς μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε ειρηνικά μαζί τους. Οπως λέει και μια Αμερικανική παροιμία, γιου κετς μοαρ φλαις βιθ χονει δαν βιθ βενεγαρ. Είδατε τι ωραία που μιλώ τα αγγλικά; (σημ. Εννοούσε: you catch more flies with honey than with vinegar – πιάνεις περισσότερες μύγες με μέλι παρά με ξύδι). Προσπαθώ να είμαι φιλικός με τον γείτονα ώστε να έχουμε ησυχία. Εξάλλου είδατε πως έλυσα και το πρόβλημα με τη Βόρεια Μακεδονία χωρίς να ανοίξει μύτη.

– Μα στο θέμα αυτό σας κατηγορούν ότι δώσατε πολλά και ιδιαίτερα τη Μακεδονική Γλώσσα χωρίς να πάρουμε τίποτα.

– Ανοησίες. Τι αξία έχει η γλώσσα μπροστά στην ειρήνη. Εδώ ο υφυπουργός Παιδείας μου και βουλευτής των ακροδεξιών Ανεξάρτητων Ελλήνων, Κώστας Ζουράρις είπε ξεκάθαρα «και να χάσουμε μερικά νησιά, δεν πειράζει» προκειμένου να αποφύγουμε τις περιπέτειες. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα και δεν με απασχολούν οι λεπτομέρειες.

– Μια τελευταία ερώτηση: Τι θα κάνετε αν χάσετε τις εκλογές;

– Οπως είχα πει και στις 13 Μαΐου 2019: «Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μια στο εκατομμύριο τις εθνικές εκλογές να τις κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

– Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη.

– Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία για να πω τη δική μου ιστορία σε ένα εχθρικό έντυπο.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο είναι υπαρκτά και όσα γράφονται σε εισαγωγικά είναι πραγματικά κείμενα, η συνέντευξη φυσικά είναι προϊόν μυθοπλασίας. Στην περίοδο που διανύουμε μέχρι τις εκλογές θα ακούσετε και θα διαβάσετε τα πλέον απίθανα παραμύθια, ειδικά από τους αριστερούς παραμυθάδες. Το δικό μου ευτυχώς είναι ανώδυνο. Ως γνωστόν, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά το κυνήγι ή το ψάρεμα. Τα παραμύθια είναι χρήσιμα για να ξεπερνάμε τις φοβίες μας.

Θεέ μου από ποιους γλιτώσαμε!

O κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.