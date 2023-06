Ανατομία μιας εκκωφαντικής συντριβής

Οι εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 πέρασαν ήδη στην Ιστορία. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά και μακριά από κάθε πρόβλεψη. Στις εκλογές αυτές γνωρίζαμε τη σειρά των κομμάτων, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τη διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και Σύριζα. Μετά τη Μεταπολίτευση, μόνο στις εκλογές του 1974 η Ν.Δ. συγκέντρωσε το 54,37% των ψήφων και το δεύτερο κόμμα, η Ενωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις το 20,42%. Σε όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις οι διαφορές πρώτου και δεύτερου κόμματος κυμάνθηκαν μεταξύ 1,05% –ελάχιστη (2000)– και 10,45%, μέγιστη (2009). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι διαφορές ήταν γύρω στο 5%.

Επιπλέον, μόνο σε μια περίπτωση το κυβερνών κόμμα κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του σε εκλογές δεύτερης 4ετίας. Αυτό συνέβη το 2000 όταν ο Κώστας Σημίτης κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστό που πήρε το 1996 κατά 3,37%. Σε όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις το κυβερνών κόμμα σημείωνε χαμηλότερο ποσοστό. Επιπλέον, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις η αξιωματική αντιπολίτευση κατάφερνε να ανεβάσει το ποσοστό της, όταν το κυβερνών κόμμα διεκδικούσε δεύτερη εκλογή. Αντίθετα, τώρα ο Σύριζα έχασε το 36% της δύναμής του σε σχέση με το 2019.

Η εισαγωγή αυτή είναι εντελώς απαραίτητη για να καταλάβουμε το μέγεθος της συντριβής του Σύριζα. Αυτό που συνέβη είναι πρωτοφανές και πραγματικά αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε.

Συνήθως ένα αναπάντεχο φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό. Οσοι από εσάς θυμάστε τα διανύσματα από το λύκειο, θα θυμάστε ότι η συνισταμένη πολλών μικρών διανυσμάτων προς μια κατεύθυνση δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο. Κάπως έτσι λειτούργησαν και οι «πολιτικές αστοχίες» του Σύριζα, που κυριολεκτικά απομάκρυναν τους ψηφοφόρους του. Για να ποσοτικοποιούμε τα γεγονότα, ο Σύριζα έχασε 596.642 ψηφοφόρους από αυτούς που τον ψήφισαν το 2019, παρά το γεγονός ότι συνολικά το 2023 ψήφισαν 291.047 περισσότεροι ψηφοφόροι από όσους ψήφισαν το 2019. Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της συντριβής του Σύριζα. Βλέπετε πόσο χρήσιμη είναι η μαυρομύτα, που την επικαλούμαι πολύ συχνά;

– Στρατηγική: Αντί για στρατηγική, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε για παντελή έλλειψη στρατηγικής. Δεν γνωρίζω πώς την είδαν εκεί στην Κουμουνδούρου, αλλά δεν είναι στρατηγική το μήνυμα: «ψηφίστε μας για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και ο Μητσοτάκης». Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά ποιος θα έλθει μετά; Ο Πολάκης, ο Μηθριδάτης και διάφοροι άλλοι; Αλλά πριν πάμε στα πρόσωπα, πάμε στην κυβέρνηση. Εκεί δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη σύγχυση. Κατάλαβε κανένας τι είδους κυβέρνηση θα είχαμε αν βγαίναν τα κουκιά; Προοδευτική κυβέρνηση ηττημένων. Κυβέρνηση ανοχής. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού κ.ο.κ. Οσοι ασχολούνται με το marketing λένε ότι είναι θανάσιμο αμάρτημα το συγκεχυμένο μήνυμα. Εδώ ο Σύριζα αρίστευσε.

Το μήνυμά του γινόταν ακόμα πιο αδύνατο, σε αντιπαραβολή με το απλό και ξεκάθαρο μήνυμα της Ν.Δ., «ψηφίστε μας για να συνεχίσουμε το έργο μας». Απλά και καθαρά.

– Πρόγραμμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι άσχετοι ανάρτησαν το πρόγραμμά τους σε word, όπου ο καθένας μπορούσε να κάνει αλλαγές. Θα μου πείτε ότι είναι πταίσμα. Οχι, στον πολύ κόσμο αυτή η πράξη μεταφράζεται σε προχειρότητα και επιπολαιότητα.

Πάμε όμως και στην ουσία. Ανάλογα ποιος απαντούσε στο ερώτημα για το πρόγραμμα έδινε διαφορετικά νούμερα. Για το αφορολόγητο στο πρόγραμμα του Σύριζα, ο Τζανακόπουλος έλεγε ότι θα κοστίσει 400 εκατ. ευρώ και ο Ηλιόπουλος 223 εκατ. ευρώ. Συμπέρασμα, ο κόσμος κατάλαβε ότι απλά δεν έχουν… πρόγραμμα και «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα». O Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι 40 χρόνων, εμφανίστηκε να μη γνωρίζει πότε υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Συμπέρασμα, δεν έχει υποβάλει ποτέ του δήλωση! Αυτά όλα λειτουργούν σαν μικρά αρνητικά μηνύματα.

– Χρυσή Αυγή. Η προσπάθεια του Τσίπρα να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, λέγοντας ότι αυτοί δεν είναι φασίστες αλλά παραπλανηθέντες, θα μπορούσε να είναι αποδεκτή. Σε συνδυασμό όμως με το γεγονός ότι δεν ψήφισαν την τροπολογία για το κόμμα του Κασιδιάρη, το επίσης γεγονός ότι δεν έβρισκαν αίθουσα για να γίνει η δίκη της Χρυσής Αυγής, έκανε τον κόσμο να υποψιάζεται ότι ο Σύριζα ψαρεύει σε θολά νερά.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου ο Σύριζα έχασε το 36% της δύ-ναμής του σε σχέση με το 2019.

– Σαββόπουλος. Πιστεύω ότι το θέμα του Σαββόπουλου έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Σαββόπουλος είναι ένας ήπιος άνθρωπος και καταξιωμένος καλλιτέχνης, που τον λατρεύει το κοινό. Το αμάρτημά του ήταν ότι εξέφρασε την άποψή του ότι θα προτιμούσε μια αυτοδύναμη Ν.Δ. Πέσανε όλα τα τρολ του Σύριζα να τον κατασπαράξουν. Η εμετική ανάρτηση του Πολάκη συνοδεύτηκε από την απαξιωτική ανάρτηση της Ελενας Ακρίτα (υποψήφια βουλευτής). Οι δικοί τους τραγουδιστές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, όχι πάντοτε πολύ κομψά, όπως η Τσανακλίδου «θα τους φάμε», και ο Μιθριδάτης (υποψήφιος βουλευτής) με το short music film, που έβριζε τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για 12 ολόκληρα λεπτά. Νομίζουν ότι οι ψηφοφόροι είναι ηλίθιοι, γι’ αυτό ακριβώς τους μαύρισαν όπως τους αξίζει.

– Τσαπανίδου. Η επιλογή της Τσαπανίδου για εκπρόσωπο Τύπου του Σύριζα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Οπου εμφανιζόταν απέπνεε αλαζονεία και υποτιμούσε τους συνομιλητές της. Για την πολιτική, η αλαζονεία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Θυμηθείτε τον Πάγκαλο με το περίφημο «ο κύριος τίποτα» που αναφερόταν στον Αβραμόπουλο. Δεν γνωρίζω αν το έχουν καταλάβει εκεί στην Κουμουνδούρου.

– Κατρούγκαλος. Αυτή ήταν η χαριστική βολή ή αλλιώτικα η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Βλέποντας το video για το θέμα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών 20% στο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, φαίνεται ότι ήταν στην κρυφή agenda του Σύριζα. Η υποχρεωτική αποπομπή του λειτούργησε σαν επιβεβαίωση. Από τα exit polls οι ελεύθεροι επαγγελματίες έδωσαν 54% στη Ν.Δ.! Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Από τον Ιανουάριο του 2023 ο Τεμπονέρας –υποψήφιος του Σύριζα– είπε ακριβώς το ίδιο σε ομιλία του. Ενα κι ένα κάνουν δύο. Από κοντά και η Θεανώ, που χαρακτήρισε το κολοσσιαίο ποσό των 5.000 ευρώ σαν όριο της μεσαίας τάξης, που ξύπνησε εφιάλτες στους ταλαιπωρημένους φορολογουμένους.

– Η απλή αναλογική. Εκ των υστέρων διαπίστωσαν στον Σύριζα ότι η απλή αναλογική δεν λειτούργησε! Βάλαμε τη χώρα σε μια περιπέτεια διαδοχικών εκλογών γιατί για άλλη μια φορά εκεί στον Σύριζα είχαν νέες αυταπάτες. Επιτέλους, μέχρι πότε θα πληρώνουμε τον ερασιτεχνισμό τους; Αν είχαμε τον νόμο με τον οποίο ο Σύριζα κέρδισε δύο εκλογές, σήμερα θα είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση 171 βουλευτών και όχι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Το άμεσο κόστος μιας εκλογικής αναμέτρησης είναι περίπου 100 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει μετακινήσεις, άδειες από εργασία και πολλά άλλα είναι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία σπαταλάμε για τα καπρίτσια του Σύριζα, που ήθελε να φράξει τον δρόμο της Ν.Δ. με την απλή αναλογική. Πού είναι οι φωνασκούντες οικολόγοι του Σύριζα για την αδικαιολόγητη σπατάλη των διπλών εκλογών; Μόνο το χαρτί για τα ψηφοδέλτια αντιστοιχεί σε 17.000 δέντρα (Το ΒΗΜΑ 7.5.2023). Λογαριάστε όλα τα υλικά, φακέλους, φυλλάδια υποψηφίων, αφίσες κ.ά. για να αντιληφθείτε τι μας κοστίζουν οι ερασιτεχνισμοί του Σύριζα. Ειλικρινά, ο κυριότερος λόγος για να καταψηφίσει κανείς τον Σύριζα είναι η ταλαιπωρία, τα έξοδα και προπαντός η αβεβαιότητα που επέβαλε στη χώρα με την απλή αναλογική.

Θέλω να κλείσω το σημερινό κείμενό μου αντιγράφοντας μια πρόταση από τον Economist, η οποία επιβεβαιώνει την εκκωφαντική ήττα του Αλέξη Τσίπρα: «There is beating your political opponent, there is trouncing him, and then there is what Kyriakos Μitsotakis, Greece’s prime minister, did on May 21st to Alexis Tsipras, the leader of the radical-left Syriza party». «Δέρνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον κτυπάς, και μετά είναι αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της Ελλάδος, στις 21 Μαΐου στον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό του ριζοσπαστικού-αριστερού κόμματος του Σύριζα».

Θεέ μου, σε ευχαριστούμε από πού μας γλίτωσες. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για τα καλά!

Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.