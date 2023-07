Το τουριστικό μας «προϊόν»

Εμφανίζονται τους θερινούς µήνες ή λίγο νωρίτερα. Συνήθως τα διαβάζουµε µε αισθήµατα ικανοποίησης και αυτοεπιβεβαίωσης, που ενίοτε εμπεριέχουν και έναν προβληματισμό: σαν μερικούς ακόμα επαίνους για την «ομορφότερη χώρα του κόσμου», που ποιος ξέρει βέβαια τι τουριστικά συμφέροντα εξυπηρετούν και πόσο θα ταλαιπωρήσουν τον αποδέκτη τους. Δεν βαριέσαι: τα ξένα δημοσιεύματα εφημερίδων και ταξιδιωτικών ιστοσελίδων που προτείνουν τους ωραιότερους ή τους πιο hot καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας, είναι κάθε χρόνο σχεδόν αναμενόμενα, παρά τις όποιες διακυμάνσεις του εγχώριου τουριστικού προϊόντος στο χρηματιστήριο των διακοπών.

Να ωστόσο που ειδικά αυτό το καλοκαίρι, το καυτό, το φλεγόμενο και το πανάκριβο, στον ωκεανό του Διαδικτύου εμφανίστηκε και ένα δημοσίευμα που λίγο-πολύ λέει το αντίθετο: αν ετοιμάζεστε τώρα για διακοπές, καλύτερα να μην πάτε στην Ελλάδα, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Αναρτήθηκε προ ημερών στην ιστοσελίδα traveloffpath.com και από τον τίτλο του και μόνο (την επιτακτικά δυσοίωνη φράση «5 reasons why you should not visit Greece this summer») φαίνεται πως ο συντάκτης έχει κάποια επιχειρήματα εναντίον του φετινού ελληνικού θέρους. Τα μαντεύετε, υποθέτω: καύσωνας, συνωστισμός, υψηλές τιμές, πληρότητα καταλυμάτων και ταλαιπωρία στις πτήσεις.

Πάλι καλά δηλαδή που στην εποχή του μεταπανδημικού υπερτουρισμού, τουλάχιστον δύο από τα πέντε επιχειρήματα δεν αφορούν αποκλειστικά εμάς. Και για να είμαστε δίκαιοι, το συγκεκριμένο site δεν είναι ακριβώς δημοφιλές, ούτε ίσως και άμοιρο των ευθυνών που επισύρει η δημοσιογραφική πρακτική του click bait. Εστω και έτσι όμως, αναρωτιέται κανείς για όσα μπορεί όντως να μας αναλογούν: μετά τόσα χρόνια, με ουκ ολίγες περιπτώσεις αδιαφορίας, αυθαιρεσιών και έλλειψης σχεδιασμού για το «τουριστικό προϊόν» (τι άχαρη λέξη όταν αφορά όχι τόσο υπηρεσίες, όσο έναν τόπο, αλλά και τι αντιπροσωπευτική της σύγχρονης πραγματικότητας), καταφέραμε άραγε να κάνουμε την «ομορφότερη χώρα του κόσμου» κατά τι λιγότερο επιθυμητή, έστω σε ένα ταξιδιωτικό site του εξωτερικού;

Η όποια απάντηση δεν χρειάζεται υπερβολές. Το αυτομαστίγωμα δεν βοήθησε ποτέ, σε τίποτα. Εξάλλου, το εν λόγω δημοσίευμα συνιστά στους αναγνώστες να έρθουν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, κάτι όχι εντελώς παράλογο. Μιας όμως και με τον όρο «αυτομαστίγωμα» ανοίξαμε λίγο την πόρτα της ψυχολογικής ερμηνείας των όποιων αντιδράσεων μας προκαλεί μια αρνητική κριτική, ας αναρωτηθούμε αν αυτή η ερμηνεία εφαρμόζεται γενικότερα. Ας σκεφτούμε μήπως αυτό το «τουριστικό προϊόν» (να το πάλι) δεν αξιολογείται μόνο από αριθμούς επισκεπτών, έσοδα και έξωθεν καλές ή κακές μαρτυρίες. Καμιά φορά, αντί να καθρεφτίζεται κανείς στα μάτια των ξένων, μπορεί να αποτιμήσει ό,τι έχει να τους προσφέρει χρησιμοποιώντας σαν μονάδα μέτρησης το πόσο το αγαπά και το φροντίζει ο ίδιος.