UFO στο Κογκρέσο

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάλλον περίεργη συζήτηση στο αμερικανικό Κογκρέσο. Θέμα της; Τα UFO!

Οχι, δεν πρόκειται για συνωμοσιολογία ή debate μεταξύ «ψεκασμένων» ουφολόγων. Δύο ιπτάμενοι χειριστές του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και ένας πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών κατέθεσαν στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εθνική άμυνα των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας, εικονίζεται αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ), που εντόπισαν δύο μαχητικά αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο το 2004.

Το θέμα έχει ερευνήσει η Αμερικανίδα ρεπόρτερ Λέζλι Κιν, η οποία μετέφερε τα ευρήματά της σε ένα βιβλίο («UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record»).

Η Κιν είναι, ίσως, η πρώτη σοβαρή δημοσιογράφος που αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση, πράγμα για το οποίο μου είχε μιλήσει (μέσω Zoom) το καλοκαίρι του 2021 («Ισως είναι από τη Γη, ίσως και όχι…», «Κ», 2.8.2021).

Το ενδιαφέρον με την περίπτωσή της είναι ότι αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της γραμμή, «που είναι αυτή της κανονικής δημοσιογραφίας. Να καλύψω το θέμα με τον σωστό τρόπο. Να εφαρμόσω τις ίδιες σοβαρές δημοσιογραφικές αρχές και κανόνες που εφάρμοσα σε όλα τα άλλα ρεπορτάζ. Είτε ερευνώ τη δικτατορία στη Βιρμανία, είτε τους αδικημένους της φυλακής, είτε τα UFO, να το κάνω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Το βέβαιο είναι ότι οι Αμερικανοί ΔΕΝ ξέρουν τι είναι τα συγκεκριμένα ΑΤΙΑ.

«Το να πεις ότι είναι “διαστημόπλοια με εξωγήινους” είναι μια υπεραπλούστευση», μου έλεγε η Κιν. «Μπορεί να προέρχονται από εξωγήινους, αλλά ίσως είναι διαστημοσυσκευές σταλμένες από αυτούς χωρίς πλάσματα μέσα, σαν τα drones που έχουμε στη Γη ή τις διαστημοσυσκευές που έχουμε κι εμείς στείλει στο Διάστημα για να μελετήσουμε το ηλιακό σύστημα και τι υπάρχει πέρα από αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τα πιο αλλόκοτα χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων. Ο παραφυσικός χαρακτήρας που δείχνει να έχουν, ο τρόπος που κινούνται στον αέρα, το πώς επιδρούν στους ανθρώπους που τα είδαν από κοντά. Προς το παρόν, θα ήθελα πολύ να ξέρω αν είναι από τη Γη ή όχι, μετά βλέπουμε για όλα τα υπόλοιπα».

Η θέαση αυτή είναι ό,τι πιο αληθοφανές έχει υπάρξει στην ιστορία των άπειρων δήθεν θεάσεων UFO. Τα αντικείμενα αυτά διακρίνονται να διαγράφουν πορείες που δεν είναι δυνατόν κανένα γήινο ιπτάμενο όχημα να κάνει. Τουλάχιστον όχι κάποιο γνωστό στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Περισσότερο και από το αν είναι εξωγήινες διαστημοσυσκευές, τους Αμερικανούς ανησυχεί αν είναι κινεζικής τεχνολογίας. Οι φανατικοί ουφολόγοι ίσως απογοητευθούν…

Είπα λίγο να ξεφύγουμε από τα αφόρητα γήινα που μας βασανίζουν, αλλά να που η συζήτηση επιστρέφει πίσω στη Γη.