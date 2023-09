Ποια γλώσσα ομιλείτε, παρακαλώ;

Είναι τόσο κραυγαλέο άραγε το ατόπημα να χαρακτηρίσει υποψήφιος για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα Κατεχόμενα στην Κύπρο «κρατίδιο», αν μετά την επισήμανση δημοσιογράφου για ψευδοκράτος διορθώσει αμέσως κι εκείνος; Εστω και τσάτρα πάτρα, όπως προδίδει το βίντεο. Ποιος, όμως, αμφισβητεί ότι και η αντίδραση της συντρόφου και αντιπάλου του στην ίδια εκλογική αναμέτρηση ήταν απολύτως δικαιολογημένη; «Πρόκειται για ένα σοβαρότατο σφάλμα. Σφάλμα που αποκαλύπτει άγνοια για ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Κι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει».

Από την άλλη, ο διαπράξας το λάθος Στέφανος Κασσελάκης έσπευσε, ξημερώματα, να αναρτήσει την απολογία του: κούραση, αϋπνία της περιοδείας, ξεριζώθηκε στα 14, είναι πίσω στον τόπο του μόνο μερικούς μήνες, ψάχνει ακόμη τις λέξεις, αλλά μαθαίνει γρήγορα, δυο μήνες εξάσκηση θα χρειαστεί.

Η Εφη Αχτσιόγλου είχε ήδη πάρει την αρμόζουσα, για την περίσταση, θέση: «Πέρα από τα συνθήματα, η πολιτική απαιτεί σοβαρότητα, επάρκεια και γνώση».

Δεν πάνε πολλά χρόνια που ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ηγηθεί μιας (ασύγγνωστης;) κούρσας απενοχοποίησης των λαθών, γλωσσικών και πραγματολογικών, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά: Λέσβος/Μυτιλήνη, «διάτρητος» αντί για διαφανής, «τυμβωθηρία» αντί για τυμβωρυχία, «go back madame Μέρκελ», «we have already eaten the camel, we now have the queue»…

Αλλά έτσι είναι· όταν είσαι άνθρωπος του λαού και όχι «ελίτ των Χάρβαρντ», δικαιολογείται να κάνεις και λάθη. Οι εγκύκλιες σπουδές στη χώρα μας πάσχουν, εξάλλου. Το μόνο πρόβλημα, εν προκειμένω, είναι ότι ο κ. Κασσελάκης, στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του, μας συστήθηκε ως «άριστος» και αμερικανοσπουδαγμένος, όχι ως επικεφαλής του 15μελούς στα σχολικά νιάτα του.

Η ανεπάρκεια έχει πάντοτε άλλοθι. Στην εποχή δε της υπερέκθεσης, η υπεράγνοια προκαλεί μεγαλύτερη συμπάθεια και περισσότερες ταυτίσεις από την –έστω στοιχειώδη– επάρκεια.

Τι διαχωρίζει τα πολιτικά λάθη, τακτικής ή αποφάσεων, από τα υπόλοιπα, όπως γλωσσικά ή γνώσεων, στα οποία υποπίπτουν πολιτικά πρόσωπα; Είναι «λάθη» που χρεώνονται αποκλειστικά στον ΣΥΡΙΖΑ ή τράφηκαν στο θερμοκήπιο του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Οταν κοπάσει ο θόρυβος και αρχίσει ο απολογισμός, θα δούμε και τι έμεινε στο ταμείο. Οχι μόνο του κόμματος ή των περιοδευόντων υποψηφίων του, αλλά ολόκληρης της πολύπαθης χώρας.