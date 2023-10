Τα στερνά και τα πρώτα

Μυστήριαι αι βουλαί των πολιτικών, αλλά με τους αριστερούς είναι χειρότερα. Ολα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ θέτουν ένα μεγάλο ερώτημα για το πώς σκέφτονται οι διαφωνούντες. Αυτοί κατάπιαν την κάμηλο του κ. Πάνου Καμμένου, ανέχθηκαν να τους αποκαλεί «σύντροφοι και συντρόφισσες», έσκυψαν την κεφαλή τους όταν ο ακροδεξιός τους εταίρος τη ζήτησε επί πίνακι. Τώρα διυλίζουν τον κ. Στέφανο Κασσελάκη.

Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι όλα ίδια και όμοια. Ο κ. Κασσελάκης τούς προέκυψε ως αρχηγός, ενώ ο κ. Καμμένος ως κυβερνητικός εταίρος. Ο πρώτος λέει ότι «επί πέντε τουλάχιστον χρόνια συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια κάνοντας αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ», ο δεύτερος πως «στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα»· αλλά το έλεγε για τους άλλους.

Εχουν ένα κοινό: τη δημόσια επίδειξη της χριστιανικής τους πίστης. Ο κ. Κασσελάκης κάνει μεγαλόσταυρους στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Υόρκη, ο κ. Καμμένος ξεμάτιαζε διά του σταυρού τα F-16 που απογειώνονταν από την Τανάγρα. Αλλά, πάλι, είχαν συντρόφισσα στα διπλανά έδρανα της Βουλής την κ. Ραχήλ Μακρή, που τώρα υποδύεται την «I’m a celebrity get me out of here» («Είμαι διασημότητα βγάλτε με από δω») στο ομώνυμο ριάλιτι σόου του ΣΚΑΪ, μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά, την Καλομοίρα, τον Νίκο Βαμβακούλα και άλλες διασημότητες.

Μια εξήγηση για τη σιωπή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 είναι πως δεν καταλάβαιναν τι γινόταν· εδώ, τώρα δεν κατάλαβαν πώς έχασαν το κόμμα… Η εκδοχή αυτή ενισχύεται και από τη δήλωση του κ. Πάνου Σκουρλέτη για «παράκεντρα γύρω από τον Τσίπρα. (…) Επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι για 50 λογαριασμούς των social media του προέδρου» (ΑΝΤ1, 24.10.2023). Αυτό είναι μια παλιά κι επώδυνη ιστορία για όσους έπεσαν θύματα αυτών των τρολ. Οπως γράφαμε το 2015, «όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο μη αρεστό στους συριζανέλους υφίστανται έναν καταιγισμό ύβρεων και απειλών για τη σωματική τους ακεραιότητα από ψευδώνυμους συνήθως λογαριασμούς» («Επιθέσεις μίσους χωρίς χιούμορ», 28.6.2015). Να σημειώσουμε ότι ο κ. Σκουρλέτης μέχρι το 2015 ήταν εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και κατόπιν έγινε υπουργός. Χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να πιάσει το ανέκδοτο με τα τρολ;

Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι τότε πίστευαν ότι το κόμμα τους κάτι μπορεί να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι μπορεί να γίνει. Εξ ου και η φιλολογία τότε περί της «συνθήκης Μπρεστ-Λιτόφσκ». Τώρα πήραν τον απόθαρρό τους. Ξέρουν ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα και προτιμούν να τελευτήσουν πολιτικώς σε ένα καθαρό κόμμα του 3%, παρά να βάλουν νερό στα κρατικά πανεπιστήμια.