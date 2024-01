Φροντιστήρια «ορθής ψήφου»

Φίλος μου μετέφερε πως την ώρα που στο φροντιστήριο «ορθής ψήφου» ο κ. Σκέρτσος ανέπτυσσε τις βασικές αρχές που στηρίζουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών χτυπάει ένα κινητό. «You are my lady and I am your man» του Φρέντι Τζάκσον ήταν το ringtone. Και οι παρευρισκόμενοι μαθητές ξεσπούν σε γέλια. Δεν ξέρω αν ο μαθητής το είχε βάλει επίτηδες για την περίσταση. Ελπίζω ο κ. Σκέρτσος να του ζήτησε να μείνει μετά το μάθημα για να του εξηγήσει ότι δεν είναι σωστό να ειρωνεύεται τη διδακτέα ύλη και τον καθηγητή. «Είσαι καλό παιδί, μελετηρό, δεν λέω, όμως με στενοχώρησες. Ελπίζω να μην επαναληφθεί». Για να τον νουθετήσει του ζήτησε να συντάξει έκθεση ιδεών με θέμα: «Γιατί πρέπει να ψηφίσω το νομοσχέδιο που καθιερώνει τον γάμο των ομοφύλων». Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε όλοι όσοι συμμετείχαν μετά το πέρας των μαθημάτων να εξετασθούν γραπτώς. Διότι δεν φθάνει να ψηφίσεις το νομοσχέδιο. Πρέπει να ξέρεις και τους λόγους για τους οποίους το ψήφισες. Να μπορείς να αιτιολογήσεις την ψήφο σου με επιχειρήματα για να αποδείξεις ότι δεν το ψήφισες επειδή φοβήθηκες τις συνέπειες αν δεν το ψήφιζες, αλλά επειδή το πιστεύεις. Είσαι ένας «συνειδητός» βουλευτής, άρα ψηφίζεις κατά συνείδηση. Και το υπερψήφισες διότι έτσι σ’ το υπαγόρευε η συνείδησή σου μετά την αποφοίτησή της από τα φροντιστήρια.

Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όλη αυτή την υπόθεση την βρίσκω ελαφρώς γελοία. Και σίγουρα υποτιμητική για τη νοημοσύνη των βουλευτών της πλειοψηφίας. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με την άποψή μου για το επίμαχο θέμα. Αν καταλαβαίνω καλά η ηγεσία της Ν.Δ. θεωρεί ότι οι βουλευτές της δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. Και μάλιστα μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιέχονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος βάσει του οποίου εξελέγησαν και οι εν λόγω βουλευτές. Η νηπιοποίηση των εκλεγμένων εκπροσώπων του Εθνους σίγουρα δεν εξυπηρετεί το δημοκρατικό ήθος.

Εδώ και ενάμιση μήνα η πολιτική μας ζωή στρέφεται γύρω από τη νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών. Εχει καταντήσει ρουφήχτρα που καταπίνει τη νοημοσύνη μας. Πόθεν η ανασφάλεια; Με το πολιτικό κεφάλαιο που της έδωσαν οι τελευταίες εκλογές και με την αποσύνθεση της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει περάσει τον νόμο χωρίς πολλά πολλά. Εκτός κι αν φοβάται τα περιτρίμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Ή την αντίδραση της Εκκλησίας. Ομως δεν θα έπρεπε πριν ρίξει το νομοσχέδιο στην αγορά να τα προσμετρήσει όλ’ αυτά; Και όχι να προσπαθεί να καλλωπίσει τις αντιδράσεις κάνοντας φροντιστήρια «ορθής ψήφου» στους βουλευτές της.