Θερμότερα, ασφυκτικότερα, μοιρολατρικότερα…

Εργο του Κώστα Βαρώτσου που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση «Tale of Two Cities», η οποία φιλοξενείται έως τις 16 Ιουλίου στο Μουσείο της Ακρόπολης και το φθινόπωρο (17-31 Οκτωβρίου 2024) θα μεταναστεύσει στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η έκθεση επιδιώκει να αναζωπυρώσει τη βαθιά ιστορική και πολιτιστική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και πλην του Βαρώτσου περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως ο Mahmoud Said, ο Papageorge, η Δανάη Στράτου, ο Omar Tousson, ο Said Badr και ο Karim El Hayawan.