Βλέποντας την Golda

Πάντα μια καλή ταινία είναι σκέτη απόλαυση. Ιδίως δε αν η ταινία είναι ιστορική, χωρίς στοιχεία μυθοπλασίας. Μια τέτοια ταινία είναι η «Golda», με την ανυπέρβλητη Ελεν Μίρεν. Παρουσιάζει τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής πρωθυπουργού στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, τότε που τις πρώτες ημέρες του οι απώλειες του ισραηλινού στρατού ήταν σημαντικές, ενώ ανακτήθηκαν από τους Αιγυπτίους μεγάλες εκτάσεις του Σινά. Πολλοί ισχυρίζονται πως η ηγεσία του Ισραήλ, πολιτική και στρατιωτική, είχε αιφνιδιαστεί και για αυτόν τον λόγο μετά το τέλος του πολέμου συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για να διακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Η Γκόλντα Μέιρ γνώριζε από το πρωί του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου 1973 πως οι αιγυπτιακές δυνάμεις θα διάβαιναν τη διώρυγα του Σουέζ, το μεσημέρι. Ο γαμπρός του Νάσερ, πληροφοριοδότης της Μοσάντ, τους είχε προειδοποιήσει. Το δίλημμα της Γκόλντα ήταν αν θα επαναλάμβανε την τακτική του πρώτου πλήγματος που δοκιμάστηκε με επιτυχία στον Πόλεμο των Εξι Ημερών. Το πολιτικό της αισθητήριο της υπαγόρευσε να απορρίψει αυτή την επιλογή. Γνώριζε πως η διεθνής κοινότητα και κυρίως οι ΗΠΑ δεν θα συγχωρούσαν για δεύτερη φορά μια επιθετική ενέργεια, έστω προληπτική. Οι κυρώσεις που είχε επιβάλει η Γαλλία στο Ισραήλ μετά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών είχαν δημιουργήσει προβλήματα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και δικαιώθηκε η Γκόλντα σε αυτήν την επιλογή της. Στο κρίσιμο διάστημα 10-18 Οκτωβρίου η αμερικανική βοήθεια οδήγησε τελικά το Ισραήλ σε μια ακόμα νίκη.

Στην ταινία αποτυπώνεται πολύ παραστατικά πώς διαπραγματεύτηκε η Γκόλντα με τον Χένρι Κίσινγκερ την ανακωχή, ευθύς ως πληροφορήθηκε πως η αιγυπτιακή 3η στρατιά είχε εγκλωβιστεί στο Σινά λόγω του προγεφυρώματος του Αριέλ Σαρόν μέσα στο αιγυπτιακό έδαφος. Η συνομιλία της με τον Κίσινγκερ ήταν take it or leave it και συνοδεύτηκε από το κλείσιμο του τηλεφώνου. Το τελεσίγραφο της Γκόλντα προς τον Ανουάρ Σαντάτ –διότι περί τελεσιγράφου επρόκειτο– ήταν να δοθεί ονομαστικός κατάλογος των Ισραηλινών αιχμαλώτων και ο Σαντάτ να την αποκαλεί πρωθυπουργό του Ισραήλ και όχι «αρχηγό της σιωνιστικής οντότητας». Ετσι, de facto, η Αίγυπτος αναγνώρισε το Ισραήλ.