Εμπάθεια; Προκατάληψη; Ή εντυπωσιασμός;

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικών και Νομικών Μελετών (IISLS) του Ισραήλ διεξήγαγε μια έρευνα για να εξετάσει πώς κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες παρουσίασαν στο κοινό τους τα δεδομένα των νεκρών στη Γάζα. Η έρευνα είχε αφετηρία της τον Φεβρουάριο του 2024 και αφορούσε CNN, BBC, The New York Times, The Washington Post και Guardian. Το συμπέρασμα ήταν αποκαλυπτικό. Το 92% των σχετικών δημοσιευμάτων, όταν αναφερόταν στους νεκρούς, δεν έκανε καμία αναφορά, κανένα διαχωρισμό μεταξύ ενόπλων και αμάχων. Και αυτό παρότι ο ισραηλινός στρατός παρείχε στοιχεία για τον αριθμό των ενόπλων που σκοτώθηκαν. Τα στοιχεία αυτά αγνοήθηκαν σε συντριπτικό ποσοστό, ενώ το 78% των δημοσιευμάτων είχε ως πηγή τη διοίκηση της Γάζας, δηλαδή τη Χαμάς. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, μόνο το 4% είχε πηγή τον ισραηλινό στρατό. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία που δημοσιεύουν διάφοροι οργανισμοί αντλούνται από το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στο 20% των περιπτώσεων οι δημοσιογράφοι και οι ερευνητές δεν διευκρινίζουν τις πηγές τους, ενώ κανένα από τα δημοσιεύματα που αναλύθηκαν από το IISLS δεν ανέφερε ότι τα στοιχεία της Χαμάς ήταν μη επαληθεύσιμα ή αντιφατικά. Και η έρευνα καταλήγει ότι «σε καμία από τις δημοσιεύσεις που μελετήσαμε, κανένας δημοσιογράφος δεν έχει αμφισβητήσει τον πραγματικό αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στη Γάζα…» (πηγή The Insider).

Η διόλου αντικειμενική παρουσίαση των όσων διαδραματίζονται στην εμπόλεμη ζώνη της Γάζας από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες.

To ερώτημα είναι: γιατί τέτοια μονομέρεια από ΜΜΕ παγκόσμιας ακτινοβολίας και κύρους; Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Πιθανόν να οφείλεται σε λόγους εντυπωσιασμού. Ενας συνολικός αριθμός 40.000 νεκρών «πουλάει», ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός της ιδιαίτερα ισχυρής μουσουλμανικής παρουσίας σε ΗΠΑ και Βρετανία. Ισως να οφείλεται σε ισορροπίες που υπάρχουν μέσα σε τέτοιους μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Κάτι που δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Τέλος, ίσως η πιθανότερη ερμηνεία γι’ αυτή την καταφανή μονομέρεια να αφορά την αποστροφή που τρέφουν όλα αυτά τα ΜΜΕ προς το πρόσωπο του Νετανιάχου, καθώς του αποδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Πρόκειται για μια προκατάληψη διότι οι υπεύθυνοι αυτών των ΜΜΕ γνωρίζουν ότι στο Ισραήλ δεν ακούγεται δεύτερη φωνή. Απαντες συμφωνούν στην πλήρη εξαφάνιση της Χαμάς από τη Γάζα ώστε να μην μπορέσει να επαναλάβει την 7η Οκτωβρίου. Και όπως δήλωσε στον κ. Πέτρο Παπακωνσταντίνου ο στενός συνεργάτης του Σιμόν Πέρες, και αρθρογράφος στη «Χααρέτζ» Γκίντεον Λεβί («Κ», 25/8/2024), στο Ισραήλ δεν υπάρχει από κανένα κόμμα μια στρατηγική για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι η διόλου αντικειμενική παρουσίαση των όσων διαδραματίζονται στην εμπόλεμη ζώνη από αυτά τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και εφημερίδες. Ετσι, οι ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις που δημοσιεύουν, αποκτούν εγκυρότητα από μόνο το γεγονός ότι τις δημοσίευσαν, χωρίς αστερίσκους, αυτά τα ΜΜΕ. Κάτι που διαστρεβλώνει και χειραγωγεί.