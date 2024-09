Οσοι διαβάζετε συστηματικά τη στήλη μου θα έχετε διαπιστώσει ότι είμαι πεισματάρης. Αν πιστεύω ότι έχω δίκαιο θα γράφω, θα ξαναγράφω και θα ξαναγράφω για το ίδιο θέμα μέχρι να παγώσει η Κόλαση. Eχω επανειλημμένα διατυπώσει την άποψή μου ότι η δική μας Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει καταντήσει ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας προόδου στη χώρα μας. Μονίμως επιβεβαιώνουν την αμερικανική παροιμία: «If the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail» – «Αν το μόνο εργαλείο που διαθέτεις είναι ένα σφυρί, όλα σου φαίνονται σαν καρφιά». Ετσι είναι και η διαβόητη (notorious) Αρχή. Για αυτούς όλα είναι προσωπικά δεδομένα!

Στις 30/6/2024 είχα γράψει στη στήλη αυτή ένα κείμενο με τίτλο: «Προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα ή μη – Encore», όπου προκαλούσα τον πρόεδρό της να μου απαντήσει σε καίρια τεκμηριωμένα ερωτήματα. Το βασικότερο ερώτημα αφορούσε την τιμωρία της Αννας-Μισέλ Ασημακοπούλου και του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαρροή και χρήση των email ψηφοφόρων του εξωτερικού. Ζήτησα να μου απαντήσουν ποια ήταν η ποινή για την εφημερίδα και τον δημοσιογράφο που δημοσίευσε τα ονόματα και τα ποσά των καταθετών στην HSBC, δηλαδή την περίφημη Λίστα Λαγκάρντ. Ακόμη, ποια ήταν η τιμωρία στο υπουργείο Οικονομικών για τη διαρροή της λίστας.

Ο κύριος πρόεδρος, ο οποίος συνήθως απαντά γραπτώς στην εφημερίδα, δεν απάντησε στο θέμα αυτό και σε άλλα, και προτίμησε να βγει σε εκπομπή του Αρη Πορτοσάλτε για να πει νομικές γενικολογίες.

Τον Αύγουστο δεν γράφω και απολαμβάνω τις διακοπές μου. Να όμως πρωί πρωί στις 20 Αυγούστου κτυπάει το κινητό μου. Στη γραμμή ο φίλος μου ο Δημητράκης. Οσοι ξέρουν ποιος είναι ο Δημητράκης της γνωστής πλατείας τόσο το καλύτερο, οι υπόλοιποι δεν πειράζει. Μου λέει: «Ανδρέα βάλε το ραδιόφωνο να ακούσεις τον “φίλο” σου τον Μενουδάκο». Ποιος έχει πλέον ραδιόφωνο στο σπίτι; Συνέχισα το χουζούρι και αργότερα πήγα στον υπολογιστή μου και άκουσα με την ησυχία μου όλη την εκπομπή του Σπύρου Μάλλη.

Επειδή δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι γράφω ανακρίβειες, ζήτησα από επαγγελματία του χώρου να μου στείλει το κείμενο της απομαγνητοφώνησης. Στα επόμενα, όσα είναι σε πλάγια γράμματα και σε εισαγωγικά προέρχονται από την απομαγνητοφώνηση και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Λογικοί άνθρωποι είστε, βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

1. Κάμερες κυκλοφορίας

– Δημοσιογράφος (Σ.Μ.): «Αντιλαμβάνομαι. Τώρα, από την καταγραφή μέχρι τη βεβαίωση μιας παράβασης, την κλήση, υπάρχει κάποιο θέμα που έγκειται στην αρμοδιότητά σας; Δηλαδή –το λέω όσο το δυνατόν πιο απλό για να γίνει κατανοητό– υπάρχει μία κάμερα που καταγράφει μια παράβαση σε ό,τι αφορά μια επικίνδυνη οδήγηση ή περνάει κάποιος με κόκκινο. Μπλέκεται καθόλου η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τη στιγμή της καταγραφής μέχρι να πάει αυτός ο άνθρωπος στο ταμείο να πληρώσει την κλήση; Πρέπει να μην τον δείχνει, πρέπει να τον δείχνει, πρέπει να είναι μόνο ο αριθμός; Καταλαβαίνετε τι λέω».

– Πρόεδρος (Κ.Μ.): «Α, κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα εάν πρέπει να φαίνεται μόνο ο αριθμός ή και ο οδηγός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει, δεν μας έχει τεθεί ποτέ. Η προσωπική μου γνώμη είναι –αλλά αυτό είναι προσωπική γνώμη, δεν σας μεταφέρω νομολογία της Αρχής– ότι δεν θα απεκλείετο να φαίνεται και ο οδηγός με ορισμένες προϋποθέσεις […]».

– Σ.Μ.: «Ναι. Αυτό που λέτε τώρα, να μπορεί να καταγράφεται και ο οδηγός σε κάποια παράβαση, φαντάζομαι ότι έχει και τη λογική ότι εγώ, αν είμαι και στο όριο σε ένα point system, μπορώ να πω ότι το οδηγούσε η σύζυγός μου, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή το θέμα είναι να εντοπίζεται όχι μόνο το όχημα, να εντοπίζεται, να προσωποποιείται ο ίδιος ο παραβάτης».

– Κ.Μ.: «Ναι, ναι. Γι’ αυτό σας λέω ότι αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν το έχει αντιμετωπίσει η Αρχή».

– Σ.Μ.: « Οχι, είναι ξεκάθαρο έτσι όπως το λέτε. Ναι.».

Penalty. Στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 75/2020) το οποίο συνεχώς επικαλείται ο πρόεδρος, και στο οποίο η Αρχή έδωσε το πράσινο φως, αφού έκανε τις δικές της παρεμβάσεις, αναφέρεται ρητά: Αρθρο 8: «Κατά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, η επεξεργασία δεδομένων εικόνας περιορίζεται στην αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας και της κατηγορίας (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) των οχημάτων».

Το Π.Δ. είναι σαφέστατο και περιοριστικό, αλλά ο κ. πρόεδρος απαντά με νομικίστικα σοφίσματα και την «προσωπική του γνώμη», που φυσικά δεν μετράει. Στην Κύπρο, χώρα της Ε.Ε., η καταγραφή περιλαμβάνει και τον οδηγό. Ακριβώς γι’ αυτό ισχυρίζομαι ότι η δική μας Αρχή έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Υπάρχουν και άλλα θέματα στη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά αφού ανέδειξα το μείζον, τα αφήνω προς το παρόν.

Τώρα, που επιτέλους αποφασίσαμε να έχουμε ασφαλείς ταυτότητες γιατί καθυστερούμε και γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα;

2. Ιδιωτικές κάμερες

– Σ.Μ.: […] «Το βιντεοληπτικό υλικό που βλέπουμε στις ειδήσεις από κάμερες ιδιωτικές που δείχνουν εγκληματικές ενέργειες και χρησιμοποιεί η αστυνομία για να βρει τους δράστες, επιτρέπεται; Το βίντεο χρησιμοποιείται στο δικαστήριο;».

– Κ.Μ.: «Εδώ είναι μια γκρίζα ζώνη. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις, για να μην το ξεχάσω, στην ιστοσελίδα της Αρχής υπάρχει μία θεματική ενότητα “Συστήματα βιντεοεπιτήρησης”, που μπορεί να ανατρέξει κάποιος. Δίνονται αρκετές απαντήσεις σε διάφορα θέματα. Τώρα, αυτό που λέτε, είναι κάτι το οποίο είναι μία γκρίζα ζώνη. Πράγματι, η επιτήρηση από ιδιώτες επιτρέπεται μόνο για να προστατεύσουν τον ιδιωτικό τους χώρο, ας πούμε την είσοδο της κατοικίας τους –μόνο την είσοδο όμως– και τον χώρο τον ιδιωτικό τους». (σημ. τα έντονα στοιχεία είναι δική μου παρέμβαση).

– Σ.Μ.: «Αντιλαμβάνεστε τώρα την αντίφαση: η αστυνομία, μια αρχή ασφαλείας, τρόπον τινά, όχι παρανομεί, πώς να το πω, χρησιμοποιεί υλικό το οποίο όμως δεν είναι αυτό που είναι το σωστό για να αποδείξει κάποιο έγκλημα».

– Κ.Μ.: «Είναι αλήθεια, και η αστυνομία το χρησιμοποιεί και τα δικαστήρια το δέχονται όπως καταλαβαίνω, οι δικηγόροι το ξέρουν καλύτερα, κυρίως οι ποινικολόγοι. Το δέχονται ως αποδεικτικό μέσο, παρά το ότι δεν είναι νόμιμο αποδεικτικό μέσο θα έλεγα».

Συμπέρασμα: Οταν λοιπόν η αστυνομία παίρνει υλικό από ιδιωτικές κάμερες που καταγράφουν τον εξωτερικό χώρο παρανομεί και παρανομεί κι αυτός που εγκατέστησε τις ιδιωτικές κάμερες. Δεν είναι «γκρίζα ζώνη», αλλά υπερβολική αυστηρότητα. Δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν κάμερες σε εξωτερικό χώρο και να καταγράφουν μόνο τον ιδιωτικό χώρο. Απλά δεν γίνεται. Ετσι, λοιπόν, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής να κάνει ό,τι θέλει και όπου θέλει.

Ακολούθησα την προτροπή του προέδρου και μπήκα στα «Συστήματα βιντεοεπιτήρησης». Δεν βγήκα σοφότερος, αλλά μάλλον περισσότερο προβληματισμένος. Θεωρητικά, όλα μπορείς να τα κάνεις αλλά οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που καταλήγεις: «άσε τώρα που θα μπλέξω»!

Ακριβώς για τον λόγο αυτό η Αρχή το 2022 διεκπεραίωσε 876 καταγγελίες – προσφυγές και σε 51 περιπτώσεις επέβαλε συνολικά πρόστιμα 30 εκατ. ευρώ. Ολοι παράνομοι είμαστε. Να μην το ξεχάσω. Παρά την έντονη δραστηριότητα της Αρχής, βλέπω ότι δεν υπάρχει ακόμα απολογισμός για το 2023 (μέχρι 26/8/2024). Αταξίες!

3. Δημόσιες κάμερες: Επιφυλάσσομαι να γράψω προσεχώς.

Θα κλείσω το σημερινό σημείωμα με ένα ακόμα ερώτημα προς τη διαβόητη Αρχή, που με τον ζήλο που τη διακρίνει έχει γίνει χειρότερη από την Ιερά Εξέταση. Με κυνήγι των αιρετικών ξεκίνησε και αυτή. Ιδού το ερώτημα:

Οι νέες ταυτότητες εκδίδονται από τον Νοέμβριο του 2023 χωρίς τον Προσωπικό Αριθμό. Οσοι έχουν βγάλει νέα ταυτότητα (μέχρι σήμερα 1 εκατ. περίπου) θα υποχρεωθούν να ξαναβγάλουν νέα –και θα πληρώσουν ξανά– όταν θα έχουν τον προσωπικό αριθμό τους. Μπορεί να μας πληροφορήσει η διαβόητη Αρχή πού κολλάει αυτή η διαδικασία του Προσωπικού Αριθμού και γιατί;

Για την ιστορία. Από το 1992 προσπαθώ να πείσω τους κυβερνώντες ότι η τεχνολογία της πληροφορικής απαιτεί μοναδική ταυτοποίηση όλων των προσώπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Τώρα, που επιτέλους αποφασίσαμε να έχουμε ασφαλείς ταυτότητες γιατί καθυστερούμε και γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα;

Υ.Γ. Οπως είπε και ο Groucho Marx, «Αυτές είναι οι αρχές μου… αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες»!

Ο κ. Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.