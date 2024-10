Οι έντεκα του… Λαφαζάνη!

Οπως είπε πριν από πολλά χρόνια ο Oscar Wilde: «I can resist everything except the temptation» – «Μπορώ να αντισταθώ σε όλα, εκτός από τον πειρασμό». Ομολογώ, ότι κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Οταν, λοιπόν, διάβασα για την επερώτηση των 11 βουλευτών της Ν.Δ., αμέσως μου ήλθε στο μυαλό –σε αντιδιαστολή– το περίφημο έργο «Ocean’s eleven» και έψαχνα να βρω τίτλο για το σημερινό σημείωμα. Πιστεύω ότι ο τίτλος που διάλεξα είναι ο πλέον κατάλληλος, αφού το θέμα της επερώτησης αφορά τα κόκκινα δάνεια. Ο Λαφαζάνης, γνωστός για την υπόκλιση στον Πούτιν, είναι ταυτόσημος με τα κόκκινα δάνεια, εξ ου και ο συνειρμός!

Για την ιστορία, υπάρχουν δύο εκδόσεις του «Ocean’s eleven». Γυρίστηκε το 1960 με πρωταγωνιστές τους Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davies Jr. και Angie Dickinson (με τα ατελείωτα υπέροχα πόδια) και στη συνέχεια το 2001 με τους George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brand Pitt και Julia Roberts. Σκόπιμα αντέγραψα τα ονόματα των πρωταγωνιστών με τη σειρά που αναγράφονται σε αφίσες της εποχής. Η σημειολογία είναι εμφανής και χαρακτηριστική. Στην ταινία του 1960 η σειρά είναι κυριαρχική, ενώ στην ταινία του 2001 είναι αλφαβητική. Βλέπετε, στη ζωή όλα έχουν τη σημασία τους.

Πριν πάμε στην ουσία, αξίζει να σας παραθέσω τι έγραφα πριν από μερικές εβδομάδες (7/7/2024) για δύο από τους έντεκα υπογράφοντες:

[…] Ο πλέον επικριτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν ο Μάριος Σαλμάς. Ομολογώ ότι η περίπτωσή του μου θύμισε ένα περιστατικό με τον Γέρο της Δημοκρατίας, Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Γέρος μιλούσε στη Βουλή (1929) όταν τον διέκοψε ένας αντιπολιτευόμενος βουλευτής, με ειρωνικά σχόλια. «Ποιος το είπε αυτό;», ρώτησε ο ομιλητής για να εισπράξει ένα περήφανο «εγώ» από τη δεξιά πτέρυγα. «Α, σεις, δεν έχει καμία σημασία τότε», ήταν η αποστομωτική απάντηση του ρήτορα!

Κάπως έτσι θα μπορούσε να του απαντήσει ο Μητσοτάκης στην κριτική. Ξέρετε, η κριτική είναι καλοδεχούμενη αν είναι ειλικρινής. Στην περίπτωσή μας, όμως, ο Σαλμάς διαμαρτύρεται για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καλόπιστα, αναζήτησα στο Google την προεκλογική δραστηριότητα του Σαλμά, δίνοντας «προεκλογική δραστηριότητα Σαλμάς». Βρήκα πολλές αναφορές. Τι κρίμα όμως. Ολες οι δραστηριότητες του Σαλμά αφορούσαν τις εκλογές του 2023 ή και παλαιότερες που ήταν υποψήφιος ο ίδιος. Αυτός, λοιπόν, που δεν φαίνεται να έκανε καμία προσπάθεια να ενισχύσει το κόμμα του, όπως και ορισμένοι άλλοι από την παράταξη, που περίμεναν και παρακαλούσαν για την αποτυχία του Μητσοτάκη, έχουν το θράσος να διαμαρτύρονται. Αφήστε που, όπως κατήγγειλε τη νύχτα των εκλογών στον Σκάι ο εκδότης του iefimerida.gr Χρήστος Ράπτης, ορισμένοι προέτρεπαν ψηφοφόρους τους να μην ψηφίσουν Ν.Δ. για να τη σπάσουν στον Μητσοτάκη! Το ενδεχόμενο αυτό κουβεντιάζεται πλέον ανοιχτά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάριος Σαλμάς στις 7.30 π.μ. της 10ης Ιουνίου 2024 (Δευτέρα μετά τις εκλογές) ανάρτησε στον τοίχο του στο FΒ επιστολή που έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «[…] προκειμένου να αναλυθούν τα αίτια του δυσμενούς αποτελέσματος για την παράταξή μας. […]». Βλέπετε την πρεμούρα που είχε ο άνθρωπος; Ξύπνησε από τα χαράματα για να γράψει την επιστολή ή μήπως την είχε έτοιμη και απλά συμπλήρωσε την ημερομηνία της; Μην τον προλάβει κανένας άλλος. Ή μήπως εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία; Πού να ξέρω; Γεγονότα παραθέτω, αλλά η ώρα με προβληματίζει. «Πριν αλέκτορα φωνήσαι…»!

Αλλά δεν περιορίστηκε μόνο στη διαμαρτυρία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το αντάρτικο συνεχίστηκε αμέσως μετά στη Βουλή, όταν ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Λίνα Μενδώνη για τους «αδιαφανείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση των κυλικείων και εστιατορίων των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων». Αλήθεια, ο κόσμος καίγεται και αυτός ασχολείται με τα κυλικεία των αρχαιολογικών χώρων! Τα σχόλια περιττεύουν.

Πάμε τώρα και σε άλλον διαμαρτυρόμενο. Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτός κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Διαγράφτηκε δύο φορές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Το 1993 όταν ακολούθησε τον Αντώνη Σαμαρά στην Πολιτική Ανοιξη και τον Μάρτιο του 2014 από τον ίδιο τον Σαμαρά! Παρ’ όλα αυτά η παράταξη τον τίμησε και τον έκανε δήμαρχο Αθηναίων το 2006. Στις επόμενες εκλογές έχασε από τον Καμίνη. Αυτό όμως που λίγοι το θυμούνται είναι ότι το 2014 ήταν υποψήφιος δήμαρχος σαν ανεξάρτητος, αφού η Ν.Δ. στήριζε τον Αρη Σπηλιωτόπουλο. «Ecce homo»!

Εάν ο πρωθυπουργός διαγράψει μερικούς ακόμα, προκειμένου να χάσει τη δεδηλωμένη, μπορεί να πάει σε εκλογές με λίστα και την αντιπολίτευση διαλυμένη.

Για να βάζω τα πράγματα στη σωστή προοπτική, πρέπει να δηλώσω ότι είμαι προκατειλημμένος. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναφερόμενος στην υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θέμα: «…Παρά τις αφόρητες πιέσεις και τις απαράδεκτες παρεμβάσεις των δανειστών υπέρ του Γεωργίου, οι Ελληνες δικαστές παρέμειναν όρθιοι και πιστοί στον όρκο και το καθήκον τους. Ο δρόμος ακόμη είναι μακρύς, αλλά η στιγμή που ο ελληνικός λαός θα μάθει “πώς και γιατί μπήκαμε στα μνημόνια” σίγουρα θα έρθει…». Αξίζει να ξαναδιαβάσετε την τελευταία πρόταση. Ούτε ο φανατικότερος Συριζαίος δεν θα ήταν τόσο απόλυτος. Από τότε πέρασαν 7 χρόνια, αλλά ακόμα δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο για το «πώς και γιατί μπήκαμε στα μνημόνια». Ισχύει αυτό που ήδη γνωρίζαμε. Μπήκαμε στα μνημόνια γιατί κατά τη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, με τις αθρόες μονιμοποιήσεις συμβασιούχων του Δημοσίου και τον συνεχή δανεισμό για να καλύπτονται τα δημιουργούμενα ελλείμματα, απλά πτωχεύσαμε, κύριε Κακλαμάνη!

Από την ομιλία του, σας παραθέτω μια πρόταση που μου φάνηκε πολύ προκλητική από κάποιον που διαγράφηκε δύο φορές από την παράταξή του: «Ολοι έκαναν διεύρυνση, ουδείς έκανε μετάλλαξη. Μη στρουθοκαμηλίζουμε, μη φύγουμε από την ιδεολογική μας ταυτότητα». Το μόνο σχόλιο που ταιριάζει είναι: «Κοίτα ποιος μιλάει»![…].

Αυτά έγραφα τότε και μάλλον έμοιαζαν με «μερικές σκηνές του έργου». Πράγματι, και οι δύο περιλαμβάνονται στους «11 του Λαφαζάνη». Ο ένας, ο πλέον επικριτικός, ήδη διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Μπορεί να είναι πράξη για παραδειγματισμό, ώστε «να σφίξουν οι κ@@οι», που λέει και ο λαός. Μπορεί όμως να σημαίνει και κάτι άλλο.

Το καταγράφω σαν υπόθεση εργασίας. Ο Κυριάκος επανειλημμένα έχει δηλώσει και αποδείξει ότι είναι θεσμικός. Ακόμα και πρόσφατα στη ΔΕΘ, είπε ότι εκλογές θα έχουμε το 2027. Πιθανόν να είναι αυτή η πρόθεσή του. Να όμως, που με τα τερτίπια των διαμαρτυρομένων, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να υποκύψει και αυτός στον πειρασμό, ώστε να διαγράψει μερικούς ακόμα, προκειμένου να χάσει τη δεδηλωμένη και να πάει σε εκλογές με λίστα και την αντιπολίτευση διαλυμένη. Ετσι, θα ξεκαθαρίσει τους υποψηφίους και θα στείλει όλους αυτούς τους όψιμα αντιφρονούντες στα σπίτια τους για καλά και να γλιτώσει από την γκρίνια τους; Μήπως με την επιπολαιότητα που τους διακρίνει δεν έχουν σκεφτεί και αυτό το ενδεχόμενο; Μια απλοϊκή σκέψη έκανα. Ο Κυριάκος το έχει στον χαρακτήρα του. Είναι αποφασιστικός.

Επειδή όλα στη ζωή και ιδιαίτερα στην πολιτική έχουν σημασία, αξίζει να κάνω ακόμα μια επισήμανση. Συνήθως τις επερωτήσεις από κυβερνητικούς βουλευτές προς τους υπουργούς υπογράφουν πέντε βουλευτές. Αυτή τη φορά όμως έχουμε έντεκα. Το πλήθος δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για να συγκροτηθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα αναγνωρισμένη από τη Βουλή πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 10 βουλευτές. Ετσι δημιουργήθηκε και η Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 11 βουλευτών από τον Σύριζα.

Μήπως λοιπόν «Οι έντεκα του… Λαφαζάνη» θέλουν να δείξουν τα δόντια τους, απειλώντας έμμεσα ότι μπορούν να φύγουν και να σχηματίσουν δική τους ομάδα; Μήπως, λέω μήπως; Εκεί που κάθονται και διαλογίζονται πώς θα κοντύνουν τον Μητσοτάκη, πολύ πιθανόν να εξετάζουν όλα τα σενάρια. Καλό είναι να έχουν υπόψη τους την ιστορία. Οποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Αβέρωφ. Είδατε τι έπαθε η Νέα Αριστερά;

Για τα κόκκινα δάνεια και την ουσία της επερώτησης θα επανέλθω σε επόμενο σημείωμά μου, γιατί και εκεί οι πολιτικοί μας τα έχουν κάνει θάλασσα και αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους.

*Ο κ. Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.