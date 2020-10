Ο ιστορικός Ομάρ Μοχάμεντ στην «Κ»: To «μάτι» που κατέγραφε τα εγκλήματα του ISIS

Κάθε πρωί κατέβαινε στην παλιά πόλη της Μοσούλης. Προσπαθούσε να χαθεί στην ανωνυμία του πλήθους. Γινόταν μάρτυρας των πιο φρικτών εγκλημάτων. Εκτελέσεις αντιφρονούντων και ομοφυλοφίλων, ακρωτηριασμοί όσων δεν συμμορφώνονταν με τους νέους ηθικούς κανόνες των κατακτητών, όλα συνέβαιναν εκεί, σε κοινή θέα. Θεωρούσε χρέος του να τα καταγράψει.

Μόλις επέστρεφε στο σπίτι του, σημείωνε άμεσα ό,τι αποτρόπαιο είχε δει. Επειτα, σκάναρε το χαρτί και φυλούσε σε ξεχωριστά σημεία το χειρόγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο. Αλλαζε κρυψώνες μέσα στο σπίτι του δύο και τρεις φορές την ημέρα. Για λόγους ασφαλείας, είχε δύο υπολογιστές. Στον «καθαρό» είχε αποθηκεύσει μόνο ισλαμικά κείμενα για να μην κινήσει υποψίες. Στον άλλο, ο οποίος δεν έπρεπε να πέσει σε λάθος χέρια, κρατούσε τα ντοκουμέντα της δράσης του Ισλαμικού Κράτους στην πόλη του. Ενημέρωνε μέσω του Facebook και του Twitter τη διεθνή κοινότητα για το πώς οι τζιχαντιστές προσπαθούσαν να διαγράψουν την ιστορία του τόπου του. Διαδικτυακά ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Mosul Eye» (Το Μάτι της Μοσούλης).

Για το ISIS ήταν ένας ενοχλητικός κατάσκοπος, για τους καταπιεσμένους συμπολίτες του η μόνη αδέσμευτη φωνή και για τον δυτικό κόσμο μια ασφαλής πηγή ενημέρωσης. Μια από τις φήμες που κυκλοφορούσε τον παρουσίαζε ως κατάσκοπο της CIA. Πίσω από αυτή τη ριψοκίνδυνη αποστολή, όμως, κρυβόταν ένας νεαρός λέκτορας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Μοσούλης.

«Δεν νιώθω ασφαλής ακόμη και σήμερα. Οταν βιώνεις όλες αυτές τις τρομακτικές καταστάσεις, δεν είναι εύκολο να νιώσεις ασφαλής. Χρειάζεσαι χρόνο», λέει σε συνομιλία μας μέσω Skype ο 34χρονος Ομάρ Μοχάμεντ, από το διαμέρισμά του στο Παρίσι όπου ζει εδώ και τρία χρόνια. «Πρέπει να προσέχουμε ακόμη και σήμερα. Ο αγώνας κατά του ISIS δεν έχει τελειώσει», τονίζει σχετικά με την πιθανότητα να υπάρχουν και σήμερα στη Μοσούλη πυρήνες τζιχαντιστών εν υπνώσει.

Το 2017, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα και να εγκατασταθεί μέσω Τουρκίας στη Γαλλία, ο Μοχάμεντ αποκάλυψε σε μια αποκλειστική συνέντευξή του στο Associated Press ότι αυτός ήταν το περιβόητο «Μάτι της Μοσούλης». «Είχα κουραστεί τόσο πολύ να κρύβομαι, να μην μπορώ να μοιραστώ το μυστικό ακόμη και με τη μητέρα μου. Δεν είχα απλά μια διπλή ζωή. Δεν αναγνώριζα πλέον τον εαυτό μου», λέει.

Σήμερα διδάσκει Ιστορία της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού. Προσπαθεί να συγκεντρώσει δωρεές για να εξοπλιστούν με συγγράμματα οι κατεστραμμένες βιβλιοθήκες της Μοσούλης και ετοιμάζει ένα βιβλίο για τα εγκλήματα του Ισλαμικού Κράτους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάει σε ελληνικό μέσο.

Στις 10 Ιουνίου 2014, η Μοσούλη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Ιράκ, παραδόθηκε αμαχητί στους τζιχαντιστές του ISIS.

«Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, ξεκίνησαν πάλι οι δολοφονίες και οι απαγωγές. Το ISIS είχε καταφέρει να διεισδύσει στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας και δεν μπορούσες πλέον να εμπιστευθείς κανέναν. Ηλεγχαν την πόλη παρασκηνιακά όπως οι μαφιόζοι, ώσπου τον Ιούνιο του 2014 όλα κατέρρευσαν και απλώς αντικατέστησαν εκείνους που είχαν προηγουμένως τα ηνία», λέει ο Μοχάμεντ.

Η καθημερινότητα στην πόλη του άλλαξε δραματικά. «Ηταν λες και ζούσαμε ξαφνικά στον Μεσαίωνα», θυμάται ο ιστορικός. «Καθημερινά γίνονταν δημόσιες εκτελέσεις. Αλλαξαν παντελώς τη δομή της πόλης καταστρέφοντας την πολιτισμική της κληρονομιά. Εξόρισαν τους χριστιανούς, υποδούλωσαν τους Γιαζίντι και σκότωσαν όποιον δεν συμφωνούσε μαζί τους. Ηλεγχαν μέσω της “αστυνομίας ηθών” (Hisbah) το πώς ντυνόσουν, πώς ζούσες, πώς ανέπνεες».

Μία εβδομάδα μετά την πτώση της Μοσούλης, ο Μοχάμεντ δημιούργησε στο Facebook τη σελίδα «Mosul Eye», η οποία έχει σήμερα πάνω από 370.000 ακολούθους. Διατηρεί μέχρι και σήμερα τους ίδιους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθώντας να αναδείξει τις ανάγκες των συμπολιτών του.

A group of young Mosulis have launched a campaign to preserve and restore the historical sites of Mosul including the Jewish Synagogue, churches and mosques.

Those are my people.#Mosul2020 pic.twitter.com/TEHMcMPcBs

— Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) October 18, 2020