Βασίλης Κικίλιας στην «Κ»: Ανοιγμα σε μακρινές τουριστικές αγορές

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού φέτος και τη δυνατότητά του να ανακτήσει τις εισπράξεις του 2019 κατά το δυνατόν εμφανίζεται ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας. Ωστόσο, μιλώντας στην «Κ» επισημαίνει πως και η φετινή χρονιά σε αντίθεση με το 2019 δεν στερείται σοβαρών κινδύνων, όπως η συνεχιζόμενη, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς, πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τούτων λεχθέντων αποκαλύπτει πως οι προσπάθειες για την προσέλκυση ακόμα περισσότερων αεροπορικών πτήσεων προς την Ελλάδα, για την οποία η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή, αποφέρουν ήδη καρπούς και συνεχίζονται. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως, όπως αναφέρει, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν αγορές, στις οποίες η Ελλάδα ουδέποτε είχε οργανωμένη παρουσία, όπως αυτή της Ινδίας αλλά και της Νότιας Κορέας. Υπογραμμίζει ακόμα τη σημασία της ολοκλήρωσης των προσπαθειών που πρέπει να γίνουν, και ήδη καταβάλλονται, ώστε να ανακάμψει και το τελευταίο τμήμα του ελληνικού τουρισμού που υπολείπεται σημαντικά των υπολοίπων, αυτό των συνεδρίων και των εκδηλώσεων.

– Πολλοί έχουν αρχίσει να πιστεύουν πως φέτος ο τουρισμός μπορεί να επανέλθει πλήρως στα επίπεδα του 2019, αν όχι σε αφίξεις, τότε πιθανότατα σε εισπράξεις. Συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία;

– Το 2019 ήταν μια χρονιά χωρίς πανδημία, χωρίς πόλεμο, χωρίς την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της, όλα αυτά δηλαδή που ζούμε φέτος. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη εργαστήκαμε σκληρά από την πρώτη στιγμή, με σχέδιο και χρονοδιαγράμματα, ώστε το 2022 να είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Επιμηκύναμε την τουριστική περίοδο, κάναμε καμπάνια όλο το έτος, φωτίσαμε άγνωστους προορισμούς της Ελλάδας, ενισχύσαμε τον χειμερινό τουρισμό, το city break, τους πασχαλινούς προορισμούς και φυσικά τα νησιά μας, μικρά και μεγάλα. Παράλληλα πετύχαμε σημαντικές συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες, με τους κορυφαίους tour operators και με τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο. Αυτές οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

– Γιατί δεν θέλετε να κάνετε μια πιο συγκεκριμένη πρόβλεψη;

– Σας απάντησα, αλλά κρατήστε αυτό: δεν σταματάμε την προσπάθεια και ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του 2022.

Για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη προχωρήσαμε, με ταχύτατους ρυθμούς, μελέτες που ήδη υλοποιούνται, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί.

– Μπορείτε να μας απαριθμήσετε κάποιους από τους καρπούς αυτών των προσπαθειών;

– Ως ενδεικτικά παραδείγματα να σας πω ότι η γερμανική TUI Holidays, ο μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι για το 2022 η Ελλάδα είναι νούμερο ένα προορισμός στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και προγραμματίζει πάνω από 3 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις, η EasyJet 4,4 εκατομμύρια, η Jet2 1,2 εκατομμύρια, η Transavia 1,3 εκατομμύρια, η Condor 1,9 εκατομμύρια, η British Airways 800.000 και η AirFrance 850.000 θέσεις. Τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτών όσο και σε επίπεδο εισπράξεων, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μήνες off season, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 306,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο τουρισμός αποτελεί κομβική κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας.

– Το τελευταίο διάστημα είδαμε μεγάλα ξένα επενδυτικά κεφάλαια, όπως η Goldman Sachs και η Blackstone, να προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα. Εχουν έρθει σε επαφή μαζί σας επενδυτές που σχεδιάζουν να κάνουν περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα και στον τουρισμό;

– Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πιστώνεται προσωπικά το rebranding της χώρας. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο πετυχαίνοντας σημαντικές συμφωνίες, ενισχύοντας τη διεθνή μας εικόνα και εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους μεγάλους «παίκτες» του εξωτερικού. Πράγματι, μεγάλοι εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές με σημαντικά κεφάλαια επιλέγουν την Ελλάδα για να επενδύσουν. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τους Ελληνες επιχειρηματίες, αυτοί είναι που «τραβούν το κάρο» της ανάπτυξης στη χώρα. Αναφορικά με την ερώτησή σας να πω ενδεικτικά τις επενδύσεις της Mandarin Oriental στο Costa Navarino, της One and Only στη Γλυφάδα και την Τζια, της Accor με τη Hines και τα MGallery στην Κρήτη, της Μarriot στη Θεσσαλονίκη και την Πελοπόννησο, της Gundari στη Φολέγανδρο και της Apollo στη Λήμνο που ξεκινάει στις 26 Μαΐου και η οποία θα αφορά ειδικά τον αθλητικό τουρισμό.

– Είδαμε στα προ πανδημίας χρόνια προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αλλά και αρχαιολογικούς χώρους όπως η Ακρόπολη ή το Σούνιο, να υποφέρουν από τους μεγάλους αριθμούς ανθρώπων που μαζεύονται ταυτόχρονα για λίγες ώρες σε αυτά τα σημεία. Ποιες ενέργειες γίνονται για να μην αλλοιωθεί αλλά και να αποκατασταθεί ο χαρακτήρας των προορισμών της Ελλάδας;

– Για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη προχωρήσαμε, με ταχύτατους ρυθμούς, μελέτες που ήδη υλοποιούνται, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί. Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται σε αυτά τα δύο νησιά αλλά και σε άλλους προορισμούς που δεν αντιμετωπίζουν ακόμα πρόβλημα. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, αλλά έχουμε επεξεργαστεί τους τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Ο πιο αποτελεσματικός θα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που, εκτός από τα προφανή οφέλη, θα λειτουργήσει και ανακουφιστικά για τους πολύ δημοφιλείς προορισμούς, οι οποίοι δεν θα σηκώνουν για λίγους μήνες δυσανάλογο βάρος από αυτό που αντέχουν. Σημαντικό ρόλο για τον στόχο αυτό θα παίξει και η αναβάθμιση των υποδομών. Το εργαλείο του RRF είναι μια μοναδική ευκαιρία έργων υποδομής και ανάπτυξης που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γιατί το υπουργείο Τουρισμού είναι πλέον από τα πρώτα σε ωριμότητα για την υλοποίηση έργων στη χώρα. Αναφέρομαι σε έργα βαρύνουσας σημασίας για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η έναρξη των απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ, στις 7 Μαρτίου, και η αύξηση της κρουαζιέρας με τον Πειραιά ως homeport έχουν συντελέσει στην ενίσχυση των τουριστικών ροών.

Επανακάμπτει εντυπωσιακά η Αθήνα, έσπασε ταμεία το Greekend

– Μπορεί ο τουρισμός πόλεων αλλά και τα επαγγελματικά ταξίδια να ενισχυθούν περαιτέρω; Είναι σαφές ότι υστερούν στην ανάκαμψη σε σχέση με τα θερινά resorts.

– Η καμπάνια του ΕΟΤ με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, το γνωστό πλέον Greekend, έσπασε ταμεία και έγινε viral. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αστικού τουρισμού εντάσσεται και η προσπάθεια που κάναμε –και αποδίδει– για αναβάθμιση υποδομών και δημιουργία νέων υπερσύγχρονων ξενοδοχείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε φέτος αύξηση της κρουαζιέρας κατά 180%, μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι επενδύουν στην Κεντρική Μακεδονία και το λιμάνι αναβαθμίζεται. Ο επαγγελματικός τουρισμός ήταν ο τουριστικός κλάδος που δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα, επομένως είναι απολύτως λογικό να ανακάμπτει με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τα άλλα τουριστικά προϊόντα. Αξίζει λοιπόν στην πρωτεύουσα να αποκτήσει επιτέλους ένα μεγάλο συνεδριακό πολυλειτουργικό κέντρο, τουλάχιστον 7.000 θέσεων, και νομίζω πως εφόσον υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, το υπερταμείο και η ΕΤΑΔ θα δουν σοβαρά αυτή την επένδυση με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στα άμεσα αλλά και στα μελλοντικά έσοδα για την πόλη.



– Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη φετινή τουριστική περίοδο στην Αθήνα;

– Η Αθήνα, που δοκιμάστηκε σκληρά τα τελευταία χρόνια, επανακάμπτει εντυπωσιακά και με ταχύτατους ρυθμούς. Αρκεί μια βόλτα, ακόμα και τώρα που είναι άνοιξη, στο εμπορικό τρίγωνο του κέντρου της πόλης και στα αρχαιολογικά μνημεία για να το αντιληφθεί κανείς. Πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε την τουριστική σεζόν νωρίτερα από ποτέ και αυτό έχει αποτέλεσμα. Ειδικά η έναρξη των απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ στις 7 Μαρτίου και η αύξηση της κρουαζιέρας με τον Πειραιά ως homeport έχουν συντελέσει στην αύξηση των τουριστικών ροών, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομία της πόλης και ιδιαίτερα τους κλάδους της εστίασης και του εμπορίου. Και βέβαια καταφέραμε η γερμανική Condor να ξεκινήσει πτήσεις από Ντίσελντορφ και Λειψία για Αθήνα μετά από 25 χρόνια, αποδεικνύοντας τη δυναμική που αναπτύσσει η γερμανική αγορά στην ελληνική πρωτεύουσα και στην οικονομία της, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι Γερμανοί έχουν δαπανήσει στη χώρα μας σχεδόν τα ίδια χρήματα με το 2019 για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο.

– Καταγράφεται φέτος μια περαιτέρω σημαντική αύξηση των διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα και μάλιστα από μακρινές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει όλο αυτό; Μπορούμε να περιμένουμε αντίστοιχες κινήσεις και από μακρινές χώρες, π.χ. της Ασίας, ή την Αυστραλία;

– Διασφαλίσαμε 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ, που μόνο αυτές θα μας φέρουν μισό εκατομμύριο ταξιδιώτες, χωρίς να υπολογίζουμε όσους έρθουν με transit. Η Αυστραλία άνοιξε μετά από δύο χρόνια και ο Αυστραλός πρέσβης μάς ενημέρωσε ότι φαίνεται πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους ομογενείς να ταξιδέψουν στην πατρίδα. Από την άλλη, η Ασία είναι ακόμα «κλειστή» λόγω των περιορισμών για την πανδημία. Ωστόσο δεν μένουμε άπραγοι, είμαστε σε επαφή μαζί τους γιατί η ασιατική αγορά είναι στις μελλοντικές μας προτεραιότητες, με πιο άμεσες την τεράστια αγορά της Ινδίας αλλά και της Νότιας Κορέας.

