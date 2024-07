Από τον Ορχομενό, εξώφυλλο στο Yale Economics

Το κορίτσι που έκανε άλματα

Κατάγεται από τον Ορχομενό της Βοιωτίας. Μεγάλωσε σε οικογένεια αγροτών, ενώ ως μαθήτρια του Αθλητικού Σχολείου Λιβαδειάς και μετέπειτα του Λυκείου Ορχομενού, ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου Παίδων-Κορασίδων, με διακρίσεις στο άλμα τριπλούν (πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου).

Οικονομικά σπούδασε στο ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ) και ύστερα από ένα Μάστερ στο Εσσεξ της Αγγλίας, έχοντας υποτροφία από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το 2011 έλαβε το διδακτορικό της στα Οικονομικά, επίσης από την ΑΣΟΕΕ.

Κατόπιν πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το 2011, δίδαξε Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Εργασίας ως επισκέπτης επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Τρία χρόνια μετά, το 2014, αφήνει τις μεσοδυτικές πολιτείες για τη βορειοανατολική ακτή και το Τμήμα των Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Yale.

Εκεί, αρχικά ως επισκέπτης επίκουρη καθηγήτρια και μετέπειτα ως senior λέκτορας διδάσκει στους προπτυχιακούς φοιτητές τρία μαθήματα με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη: Economics of Artificial Intelligence (AI) & Innovation, Intermediate Microeconomics και Economic Models of New Technology. Το 2017 έγινε αντιπρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών.

Τελευταία, η έρευνά της επικεντρώνεται στη θεωρία παιγνίων όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από αλγόριθμους. Επίσης μελετά το shrinkflation – τη στρατηγική των εταιρειών να μετακυλούν την αύξηση του κόστους παραγωγής στους καταναλωτές, όχι με την αύξηση της τιμής, αλλά με τη μείωση του μεγέθους των προϊόντων.