Δύο πρωτοπόρες για την ισότητα

Κύριε διευθυντά

Στις 10 Νοεμβρίου 2020 έγινε στο Λονδίνο η αποκάλυψη του αγάλματος της «Γούλστοουνκραφτ» («Καθημερινή», 11.11.2020, σελ. 14) για να διατηρηθεί στη μνήμη η Βρετανίδα συγγραφέας και φιλόσοφος Mary Wollstonecraft (1759-1797) που θεωρείται από τις πρώτες που αγωνίστηκαν υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, δημοσιεύοντας, το 1792, το κείμενο «A Vindication of the Rights of Woman», βλ. στον Χάρη Βλαβιανό, Εισαγωγή στον Τόμο: William Blake. «Οι γάμοι του Ουρανού και της Κόλασης», Νεφέλη, 2014, σελ. 12. Yπήρξε δε και πηγή έμπνευσης για τις Virginia Woolf και Simone de Beauvoir.

Με την ευκαιρία δε αυτή να προστεθεί ότι στο πρωτοφεμινιστικό αυτό κίνημα εντάσσεται και η Γαλλίδα διανοούμενη Olympe de Gouges (1748-1793), η οποία, αντιδρώντας στην απαξιωτική θέση που είχαν για τις γυναίκες οι Γάλλοι επαναστάτες και στραφείσα εναντίον της «Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – 1789» που είχε θεωρηθεί ότι αγνοούσε τις γυναίκες, συνέταξε τη δική της «Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne» τον Σεπτέμβριο του 1791. Ομως, για τις απόψεις της αυτές διώχθηκε και τελικά αποκεφαλίστηκε ύστερα από δύο χρόνια! Πρόσφατα όμως, και για να αναδειχθούν οι αγώνες της, συστήθηκε το αποκληθέν «Δίκτυο γαλλόφωνων γυναικών Olympe», στο πλαίσιο δε αυτό δημοσιεύθηκε ήδη τόμος, αφιερωμένος στο φεμινιστικό κίνημα, με την επιμέλεια των καθηγητριών Jouannet/Burgorgue-Larsen et al. και με τίτλο «Études du réseau Olympe», Παρίσι 2016.