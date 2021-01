Γλωσσικό πρόβλημα (και) με τα γένη

Κύριε διευθυντά

Χρήσιμη –και ενίοτε διασκεδαστική– η συζήτηση για τον εξελληνισμό των ξένων όρων που αναπόφευκτα μπαίνουν στη ζωή μας. Αρκεί να είμαστε πραγματιστές. Αδυνατώ να φανταστώ το εξής τηλεφώνημα: Κώστα, πήρες ορέ την τηλεομοιοτυπία που σου έστειλα; Η καθιέρωση του φαξ είναι δεδομένη. Ομως, εδώ θέλω να θέσω ένα συγγενές και καθόλου ξενόφερτο θέμα, τη χρήση του γένους. «Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές» είναι η καθιερωμένη προσφώνηση στις σχετικές τελετές. Σε ένα κείμενο όμως έγραψα «…επίσης ο ανώνυμος φοιτητής. Τον ευχαριστώ…». Αυτό δεν θα είχε καμιά πιθανότητα να δημοσιευθεί στα αγγλικά, παρατήρησε συνάδελφος εξ Αγγλίας. Η διαφωνία του ήταν το «τον», θα το ήθελε «την». Για την αγγλική δεν υπάρχει πρόβλημα. Το αντίστοιχο ουσιαστικό, student, είναι «αγενές», η φράση «the anonymous student – I thank her» πάει μια χαρά. Για τον ίδιο λόγο βρίσκουμε τα she, her και hers να αναφέρονται γενικά για τον άνθρωπο, όχι αποκλειστικά για το θήλυ γένος. Στον Καναδά υπάρχει η μανία να χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος όπου είναι δυνατό – και όπου δεν υπάρχει να το εφευρίσκουν. Αυτό σημαίνει ότι για να μη θεωρηθώ σεξιστής θα πρέπει στον λόγο μου και στα γραπτά μου να χρησιμοποιώ «το ανθρώπινο είδος» (το ανθρώπινο «γένος» είναι λάθος έτσι και αλλιώς) αντί για το «ο άνθρωπος». Αυτό δεν θα χρειαστεί, παρενέβη κάποιος από την παρέα. Η χρήση του άρρενος για την αναφορά και στα δύο γένη είναι καθιερωμένη στη γλώσσα μας. Φαντάστηκες ποτέ κάποιον να προσφωνεί την αγαπημένη του «αγγέλα μου;». Δεν λέμε ο Ανδρέας είναι «παντρεμένος» με τη Θεοδώρα; Δεν αναφερόμαστε επισήμως στη δήμαρχο, στην περιφερειάρχη, στην πρόεδρο; Θεωρώ το θέμα λήξαν. Μην είσαι τόσο βέβαιος, απάντησε η συνάδελφος κοινωνιολόγος. Εξαιτίας της ειδικότητας και του φύλου της, κάτι θα ήξερε παραπάνω από μένα και τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Αποφάσισα να φέρω το θέμα στο αναγνωστικό κοινό της «Καθημερινής».