Περί Δημιουργίας και επιστήμης

Κύριε διευθυντά

Στο γράμμα του ομότιμου καθηγητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, κ. Ι.Θ. Χαΐνη («Καθημερινή» 16.1.2021), διαβάσαμε την ακόλουθη καταληκτική πρόταση: «Τέλος, ένας (sic) στοχαστής, διανοητής, άνθρωπος με λογική και ευφυΐα αβίαστα άγεται στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από μία υπέρτατη δύναμη, τον Θεό!»

Το συμπέρασμα αυτό είναι αυθαίρετο. Ο παγκοσμίου φήμης θεωρητικός φυσικός Stephen Hawking ήταν άθεος. Το ίδιο και ο διακεκριμένος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος της επιστήμης Sir Roger Penrose (Νομπέλ 2020), ο οποίος δήλωσε: «I’m not a believer myself. I don’t believe in established religion of any kind. I would say I’m an atheist» (συνέντευξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2010).

Οι ως άνω ευφυέστατοι άθεοι επιστήμονες δεν οδηγήθηκαν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από κάποιον Θεό.

Τέλος, στο γράμμα του κ. Χαΐνη εμφανίζεται και το όνομα του Αμερικανού αστροφυσικού και κοσμολόγου George Smoot (Νομπέλ 2006), αλλά ο κ. Χαΐνης προσπερνά το γεγονός ότι και ο Smoot είναι άθεος.