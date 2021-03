Μια λάθος «εκδοχή» των «βαρβάρων»

Κύριε διευθυντά

Στην «Κ» της 18ης Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο «Η φωνή του Καβάφη στην εποχή του κορωνοϊού» υπογραφόμενο από την κ. Κέλλυ Πολυχρονίου με βαρυσήμαντους πανεπιστημιακούς τίτλους. Το άρθρο αρχίζει με την παράθεση των δύο τελευταίων στίχων του πασίγνωστου ποιήματος του μεγάλου Αλεξανδρινού «Περιμένοντας τους βαρβάρους». Και ενώ όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι στίχοι («Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους; / Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις»), διαβάσαμε με μεγάλη μας έκπληξη τα εξής: «Τώρα τι θα συμβεί σ’ εμάς / δίχως βάρβαρους; / Φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι / ήταν ένα είδος λύσης». Πού τη βρήκε αυτή την εκδοχή η κ. Πολυχρονίου; Μα είναι πολύ απλό: μετέφρασε στα ελληνικά τους τελευταίους στίχους από την αγγλική μετάφραση του ποιήματος: «And now what’s going to happen to us / without barbarians? / They were those people / a kind of solution». Tα σχόλια περιττεύουν.