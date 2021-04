Περί δικτατόρων και δημοκρατίας

Κύριε διευθυντά

Στο «Θεωρείο» της 10ης Απριλίου διαβάσαμε ότι η ειδική σύμβουλος του Ζ. Μπορέλ, Ναταλί Τότσι, έγραψε: «…Η Τουρκία δεν είναι δικτατορία είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο Ερντογάν έχει κερδίσει εκλογές από το 2002. Είναι σημαντικό να δοθεί η δέουσα σημασία στις λέξεις, αλλιώς χάνουν την αξία τους». Το ίδιο, τότε, θα πρέπει να ισχύει και για τη λέξη δημοκρατία. Τέλος, εις συμπαράσταση του αξιοπρεπέστατου κ. Ντράγκι, λέγω: (If you do not want to be called a dictator – don’t act like one). Εάν δεν θες να σε αποκαλούν «δικτάτορα» – μην τον παριστάνεις.