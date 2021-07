Ένα «μάθημα» κατά παιδικής παχυσαρκίας 

Κύριε διευθυντά

Με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα «Καθημερινή» της Κυριακής (4/7/2021), όπου αναφέρει ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στην παιδική παχυσαρκία», την τραγική απώλεια 14χρονης μαθήτριας έπειτα από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, αλλά και την αύξηση βάρους των παιδιών λόγω εγκλεισμού τους στο σπίτι, έχω να κάνω τις παρακάτω ενδεικτικές προτάσεις με στόχο την πρόληψη της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας, προς όφελος της δημόσιας υγείας:

• Οπως συμβαίνει με τους ιδιώτες γιατρούς, το Δημόσιο να υπογράψει συμβάσεις με επαγγελματίες διαιτολόγους προκειμένου να δίνουν συμβουλές για τις διατροφικές συνήθειες παιδιών σχολικής ηλικίας.

• Να καθιερωθεί μάθημα διατροφής στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Να ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες για θέματα παιδικής παχυσαρκίας και των σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών τους. Η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία σχετίζεται με άμεσες δυσμενείς συνέπειες, όπως ψυχολογικά προβλήματα και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλότερο κίνδυνο για πολλές επιβλαβείς συννοσηρότητες αργότερα στη ζωή, όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος, υπέρταση και στεφανιαία καρδιακή ασθένεια (WHO 2018).

• Να γίνει ριζική αναθεώρηση καθώς και έλεγχοι των εδεσμάτων που προσφέρουν τα σχολικά κυλικεία σύμφωνα με το ΦΕΚ 2135/Β/29-8-2013 άρ. 9 (Επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα στα σχολικά κυλικεία καντίνες). Παρόλο που υπάρχει υπουργική απόφαση για τον κανονισμό των κυλικείων, σχεδόν πουθενά δεν τηρείται. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορούν επίσης να παίξουν οι γνωστοί στα παιδιά Ελληνες σεφ.

• Να απαγορευτούν οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις προϊόντων που χαρακτηρίζονται junk food. Η μετάδοσή τους να επιτρέπεται μόνο αργά το βράδυ που λογικά τα παιδιά κοιμούνται. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί πρόσφατα στη Βρετανία.

• Αύξηση της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά, δημιουργώντας κίνητρα αλλά και χώρους άθλησης και παιχνιδιού (πλατείες, παιδότοποι, γήπεδα, ποδηλατόδρομοι κ.λπ.). Αύξηση των διδακτικών ωρών γυμναστικής στο σχολείο, αλλά και περισσότερα προγράμματα από τους κρατικούς φορείς που να σχετίζονται με την άσκηση και το παιχνίδι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη είναι: Ελλάδα με 33,4% (Grigorakis et al. 2015), ΗΠΑ με 32,9% (Xi et al. 2014), Πορτογαλία με 23,8% (Albuquerque et al. 2012), Ισπανία με 21,3% (Schroder et al. 2014), Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al. 2011).