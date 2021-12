Κύριε διευθυντά

Ο τίτλος στις «Μάσκες» του εκλεκτού συνεργάτη σας κ. Μιχάλη Τσιντσίνη στην «Καθημερινή» της 27-11-2021 ήταν «Μερίσματα» με τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών ότι «Μέρισμα από έλλειμμα δεν υπάρχει».

Η ανάλυση του ειδικού συνεργάτη της εφημερίδος κ. Κώστα Καλλίτση στις 28-11-2021 είχε τίτλο «Η Moody’s και τα “χαρτζιλίκια”». Στο πρώτο επεσημαίνετο η αντίφαση μεταξύ του αυτονόητου αξιώματος για τα μερίσματα και των εξαγγελθέντων επιδομάτων (μέρισμα) 330 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική αντίρρηση, εκτός του υπουργού.

Ο κ. Τσιντσίνης διατυπώνει την εύλογη ανησυχία του: «Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που η χώρα κρεμόταν από μια κλωστή για πολύ λιγότερα;». Ο κ.Καλλίτσης μας θυμίζει για το ίδιο θέμα, ότι τις παροχές αυτού του είδους το κυβερνών κόμμα ως αντιπολίτευση τις θεωρούσε «χαρτζιλίκια», ενώ τώρα τις τιτλοφορεί χαρακτηριστικά (έναντι του κειμένου του κ. Τσιντσίνη) «αναπτυξιακό μέρισμα».

Ο υπερδανεισμός μας είχε οδηγήσει στην ανάγκη των δανείων της «κρίσης» με τα επικαιροποιούμενα παραρτήματα των νέων συμβάσεων δανείου να δαιμονοποιούνται ως «μνημόνια». Παρά την ετυμολογία του όρου φαίνεται να τα έχουμε διαγράψει από τη μνήμη μας.

Ο Ελληνας πολίτης εξακολουθεί να θεωρεί το κράτος εχθρικό «ντοβλέτι» και να αντιμετωπίζει το (δικό του) δημόσιο ταμείο σαν θησαυροφυλάκιο του Πατισάχ. Νομίζει(;) ότι κερδίζει κάθε ποσό προσωπικής του φοροδιαφυγής, ξεχνώντας ότι το ποσό που δεν πληρώνει ως φόρο εισοδήματος επιβαρύνει τους έμμεσους φόρους του που θα το καλύψουν στον ισολογισμό του κράτους ή μειώνει τις κοινωνικές του παροχές. Φοβούμαι ότι το ίδιο κάνουμε ως κράτος έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επειδή οι «εισπράξεις» μας από την Ε.Ε. υπερβαίνουν τις εισφορές μας, θεωρούμε ότι ο –μη διαφαινόμενος πάντως– χαρακτηρισμός των εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης ως μη επιστρεπτέας επιδότησης θα μας απαλλάξει από την υποχρέωση επιστροφής και συνεπώς θα έχουμε «δωρεάν»

χρηματοδότηση.

Εντούτοις, κατά τη συζήτηση για την επιστροφή των δανείων, μας είχαν άκομψα υπενθυμίσει αγγλιστί ότι «δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα» (there is no free lunch). Aκόμα και αν δεν επιστρέψουμε τα συγκεκριμένα ποσά, θα τα στερηθούμε από αντίστοιχες ενισχύσεις που λαμβάνουμε από την Ε.Ε. για τις υποδομές, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την υγεία κ.λπ.

Στην αρχαία Ρώμη πλουτίσαντες αξιωματούχοι και νεόπλουτοι διασκόρπιζαν από τις άμαξές τους στους πληβείους κέρματα, τα jacta missilia, είτε για εξευμενισμό, εκμαυλισμό ή χειραγώγηση του πλήθους, είτε προς επίδειξιν (ad pompam vel ostentationem), είτε και από τύψεις για τον τρόπο

απόκτησής τους.

Διαλέγετε και παίρνετε.