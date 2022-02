Απόλαυση ν’ ακούς, διαβάζεις Μαζάουερ

Κύριε διευθυντά

Η τιμητική πολιτογράφηση του επιφανούς ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ με ελληνική κατοικία την αγαπημένη του Τήνο αναγνωρίζει με παρρησία την επιστημονική, συγγραφική και φιλελληνική προσφορά του. Χαιρόμαστε να διαβάζουμε τα βιβλία του, να ακούμε τις διαλέξεις του, να παρακολουθούμε την ισορροπημένη ανάλυση ελληνικών ζητημάτων με ιστορικά κριτήρια. Η διεθνής εμβέλεια της αγγλικής γλώσσας αγγίζει παγκόσμιο κοινό, προσθέτει αντικειμενικότητα και κύρος, διευκολύνει συγκρίσεις κριτηρίων και εκτιμήσεις γεγονότων. Με το «The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe», η χώρα μας εντάσσεται ανεπιστρεπτί στο ευρωπαϊκό ιστορικό γίγνεσθαι.

Εξίσου σημαντικό βιβλίο του Mαζάουερ παραμένει η ιστορία της Θεσσαλονίκης («Salonika, City of Ghosts – Christians, Muslims & Jews, 1430-1950»), έργο που βραβεύτηκε το 2004, χρονιά της πρώτης αγγλικής έκδοσής του, με το London Hellenic Prize (γνωστό τότε με το όνομα του ευπατρίδη χορηγού του ως The John D. Criticos Prize) – θεσμό που δημιούργησε η δραστήρια London Hellenic Society. Ακολούθησε την επόμενη χρονιά η επιτυχημένη έκδοσή του στα ελληνικά από την «Αλεξάνδρεια».

Το London Hellenic Prize αναγνωρίζει και βραβεύει κάθε χρόνο, από το 1996 μέχρι σήμερα, πρώτες εκδόσεις έργων γραμμένων στην αγγλική γλώσσα με θέματα ελληνικού πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης. Την κριτική επιτροπή του βραβείου απαρτίζουν καθηγητές και ειδήμονες ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων. Ανάμεσα στους νικητές της τελευταίας 25ετίας αξίζει να αναφέρουμε τον ιστορικό Paul Cartledge, τον φιλόσοφο-βιολόγο Armand Marie Leroi, την ποιήτρια και μεταφράστρια Anne Carson, τον θεατρικό συγγραφέα Luis Alfaro. Μέσω του London Hellenic Prize ο ελληνικός πολιτισμός τριών χιλιετηρίδων μεταφέρεται με κύρος, σύγχρονες αντιλήψεις και συχνά μεγάλη εμπορική επιτυχία στο παγκόσμιο αγγλόφωνο κοινό.