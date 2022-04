Σαλπίσματα βαρβαρότητας

Κύριε διευθυντά

Δυο λόγια που λέχθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα και που, λόγω Ουκρανίας, είναι επίκαιρα. There are not humane methods of warfare, there is no such thing as civilized warfare; all warfare is barbaric; the first bugles of war ever sounds for the time being the funeral knell of human progress. What lover of humanity can view with anything but horror the prospect of this ruthless destruction of human life. Και σε ελεύθερη μετάφραση: Δεν υπάρχουν ανθρωπιστικοί τρόποι διεξαγωγής του πολέμου. Δεν υπάρχει πολιτισμένος πόλεμος, όλοι οι πόλεμοι είναι βάρβαροι. Τα πρώτα σαλπίσματα του πολέμου ηχούν νεκρικά για την ανθρώπινη πρόοδο. Ποιος εραστής της ανθρωπότητας μπορεί να χαρακτηρίζει με οτιδήποτε άλλο από φρίκη την αδίστακτη καταστροφή της ανθρώπινης ζωής; James Connolly (1868-1916), Ιρλανδός συνδικαλιστής εκτελεσθείς από τους Αγγλους διά τυφεκισμού από εκτελεστικό απόσπασμα.