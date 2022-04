Από τα έτη φωτός έως τον Αστερίξ

Κύριε διευθυντά

Αντιγράφω από το φύλλο της «Κ» της 31ης Μαρτίου τ.έ.: «[Τ]ο άστρο, το οποίο ονομάστηκε Earendel…, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12,9 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη…».

Παρομοίως, αντιγράφω από τη σχετική ανακοίνωση της NASA: «[T]he newly detected star is so far away that its light has taken 12,9 billion years to reach Earth…».

Ας μου επιτραπεί να διατυπώσω τον προβληματισμό μου για τη χρήση του ενεστώτα χρόνου στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε αυτές όλων των μακρινών άστρων. Αυτό που «βλέπει» το τηλεσκόπιο «βρισκόταν» και «ήταν» πριν από 12,9 δισεκατομμύρια έτη, δηλαδή όσο χρόνο χρειάσθηκε η ακτίνα φωτός, κινούμενη με ταχύτητα 300.000 χλμ. ανά δευτερόλεπτο, για να διανύσει το διάστημα από το άστρο έως τη Γη και, κάλλιστα, μπορεί να έχει πάψει να υφίσταται εδώ και μερικά δισεκατομμύρια έτη. Αλλωστε, σύμφωνα με τον τακτικό αρθρογράφο της «Κ» κ. Δ. Σιμόπουλο, το φαινόμενο αυτό αποκαλείται «χρόνος παρέλευσης», που σημαίνει ότι όλα όσα βλέπουμε στον ουρανό ανήκουν στο παρελθόν («Κ», 12.7.2015).

Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές, το στοιχειώδες σωματίδιο μποζόνιο W έχει σημαντικά μεγαλύτερη μάζα από αυτή που προβλέπεται από το «καθιερωμένο πρότυπο». Σε σχετικό δημοσίευμα της «Κ» στις 9.4.2022, αυτό το ενδεχόμενο χαρακτηρίζεται ως συνταρακτική διαπίστωση που αναστατώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη λειτουργία του σύμπαντος, όμως μάλλον δύσκολα θα συμφωνήσουμε με τον τίτλο του δημοσιεύματος, «Κλυδωνίζεται η λειτουργία του σύμπαντος». Χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή, απλά και μόνο για να ηρεμήσουν οι συμπατριώτες του Αστερίξ που, παραδοσιακά, φοβούνται μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.