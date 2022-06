Οι ανταποκρίσεις του Ερνεστ Χέμινγουεϊ, που πέταγε τη σκούφια του για πολεμικές αποστολές

Κύριε διευθυντά

Στα «Αναπάντητα ερωτήματα» («Καθημερινή» 25/5) ο καθηγητής Θάνος Βερέμης αναφέρεται σε ένα κείμενο του Ερνεστ Χέμινγουεϊ για την Καταστροφή της Σμύρνης. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

Το 1922 ο Ερνεστ Χέμινγουεϊ, 24 ετών, παντρεμένος ήδη και βετεράνος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εργαζόταν ως ανταποκριτής στην Ευρώπη της εφημερίδας Toronto Daily Star (σήμερα σκέτα Toronto Star). Ο Χέμινγουεϊ πέταγε τη σκούφια του για πολεμικές αποστολές, φαίνεται όμως πως η εφημερίδα του δεν ενδιαφερόταν για τη Μικρά Ασία. Μετά την Καταστροφή έστειλε ανταποκρίσεις από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη, αλλά όχι από τη Σμύρνη. Τα δημοσιεύματά του δεν είναι στεγνά ειδησεογραφικά άρθρα. Η ανθρωπιστική κρίση αποδίδεται με συγκρατημένες ρεαλιστικές εικόνες και η θλιβερή πραγματικότητα φανερώνεται μέσα από τις λεπτομέρειες που περιέχουν τα ίδια τα γεγονότα. Τα κείμενα αυτά τυπώθηκαν αργότερα στα βιβλία «Dateline: Toronto» και «In our time» (Στον καιρό μας) – εκδόσεις Scribner’s. Το «Dateline: Toronto» καλύπτει την περίοδο 1920-24 και μεταξύ άλλων περιέχει άρθρα ή σύντομα σημειώματα όπως: Οι Χριστιανοί αφήνουν τη Θράκη στους Τούρκους, Βαλκάνια – περιοχή ειρήνης και όχι πολέμου, Περιμένοντας το όργιο (περιλαμβάνει και συνομιλία με Ελληνα ξενοδόχο στην Πόλη, του οποίου τις μέρες εκείνες ο Χέμινγουεϊ ήταν ο μοναδικός πελάτης), Μια βουβή και θλιβερή πομπή (η φυγή των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης), Παληά Κωστάν (εννοεί την Πόλη) και άλλα. Το βιβλίο «Στον καιρό μας» βγήκε το 1926 και αρχίζει με το συγκλονιστικό αφήγημα «Στην αποβάθρα της Σμύρνης» (On the quay of Smyrna). Μιλάει με τραχιά γλώσσα ένας αξιωματικός ή ο κυβερνήτης υποτίθεται ενός πολεμικού πλοίου, μάλλον αμερικανικού, που βρέθηκε στο λιμάνι της Σμύρνης εκείνες τις τραγικές ώρες. Δεν πρόκειται για ρεπορτάζ ή προσωπική μαρτυρία, ο Χέμινγουεϊ δεν ήταν στη Σμύρνη όταν έγινε η καταστροφή, αλλά για λογοτεχνική απόδοση ενός γεγονότος που συντάραξε ολόκληρο τον κόσμο. Τα υπόλοιπα κείμενα του βιβλίου είναι άσχετα με το θέμα που συζητάμε. Τα κείμενα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός συγγραφέας από πολύ νέος έβλεπε τα πράγματα και πώς διαμορφώθηκε το γράψιμό του. Αποτελούν ακόμη κι ένα σύντομο χρονικό των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.