Γύρω γύρω όλοι από τον κεντρώο χώρο

Κύριε διευθυντά

Ο κ. Μιχ. Τσιντσίνης στη στήλη ΜΑΣΚΕΣ και στο άρθρο «Κ.Μητσοτάκης – Μεθοδολογία» υπονοεί σχέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ µε τον λεγόµενο κεντρώο χώρο, ο οποίος καθορίζει ίσως και το αποτέλεσµα της κάλπης. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανακάλυψε το Κέντρο µετά τη µαζική φυγή των ψηφοφόρων του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την πτώση των ποσοστών του σε µονοψήφια. Μέχρι τότε αυτοπροσδιορίζετο ως σοσιαλιστικό κόµµα, ούτε καν σοσιαλδηµοκρατικό. Ο ιδρυτής του εξάλλου ήταν ένας τριτοκοσµικός σοσιαλιστής και έτσι διαµόρφωσε και το κοινό του. Τώρα, σχετικά µε το «µη χείρον», εάν όχι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, τότε ποιος; Αποκλείοντας ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, Ελληνική Λύση, τότε ο κ. Τσίπρας; Ο κ. Ανδρουλάκης; «Look around ye, oh Mighty and despair»!

Α. Κ. Ρούσης