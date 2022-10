Αυτονόητο το αυτόδηλο

Κύριε διευθυντά

Στην ενδιαφέρουσα πρόταση του δρος Κώστα Βίτκου από τη Μελβούρνη σχετικά με τη λέξη αυτονόητο στην καθομιλουμένη και αντικατάστασή της με τη λέξη αυτόδηλο ή αυτόδηλα, θα ήθελα να προσθέσω ότι το Λεξικό των Liddel & Scott (Oxford at the Clarendon Press, 1968) παραθέτει στη σελίδα 281 και το αυτο-νοέω με μετάφραση στην αγγλική think for my self, καθώς και τα αυτο-νοος -νους, με μετάφραση instinct with sense, και of pure sense.

Εξάλλου, το ελληνο-αγγλικό λεξικό Divry’s (D. C. DIVRY Publishers, New York, 1971) για το self-evident παραθέτει τις λέξεις αυταπόδεικτον και αυτονόητον (σελ. 446).

Αυτά για την πλούσια γλωσσική μας κληρονομιά με τις απεριόριστες εκφραστικές δυνατότητές της!