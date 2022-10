Οι «καλοπροαίρετοι» και ο αντισημιτισμός

Κύριε διευθυντά

Αφορμήν λαβών από την επιστολή του κ. Χάρη Εξερτζόγλου στο φύλλο της 15ης Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Δεν έχει ξεριζωθεί ο αντισημιτισμός», θα ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις επί του ευρυτάτου αυτού θέματος.

Καλοπροαίρετοι άνθρωποι γίνονται εύκολα αντισημίτες όταν διαβάζουν τους «διωγμούς» που υφίστανται οι καημένοι Παλαιστίνιοι από τους απαίσιους Ισραηλινούς. Ομιλούν για «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» και δεν τους λέει κανείς ότι στα σκοτεινά χρόνια της «κατοχής» των από τους Ισραηλινούς, το προσδόκιμο ζωής των Παλαιστινίων Αράβων έχει φθάσει τα 75 από 48 που ήταν το 1967, τότε που δεν είχαν την ισραηλινή κατοχή (το ανώτερο σε οποιαδήποτε αραβική χώρα). Μήπως όμως τους λέει κανείς ότι οι Παλαιστίνιοι διαθέτουν σήμερα, εν μέσω «κατοχής» των από τους Ισραηλινούς, 9 πανεπιστήμια από κανένα που είχαν το 1967; Τους λέει κανείς ότι ο πακτωλός των χρηματικών παροχών (λεφτά αγύριστα) που λαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι από Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Αραβες είναι τέτοιος που εάν αναχθεί σε κατά κεφαλήν εισόδημα είναι ο υψηλότερος παγκοσμίως και ότι η διαφθορά των κυβερνώντων τους είναι τέτοια που εργάτες και αγρότες Παλαιστίνιοι συνωστίζονται καθημερινά για το μεροκάματο σε ισραηλινές εταιρείες που πληρώνουν το ίδιο Εβραίους και Αραβες;

Υπάρχει κάποιος να πει σε εφημερίδα ή τηλεόραση γιατί οι Παλαιστίνιοι εξαπολύουν ρουκέτες από τη Γάζα κατά χιλιάδες και αδιακρίτως εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, ήτοι σχολείων, νοσοκομείων, σπιτιών και βρεφονηπιακών σταθμών; Τι είδους ειρήνη επιζητούν οι Παλαιστίνιοι όταν αρνούνται το τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Στο κάτω κάτω, οι Παλαιστίνιοι είναι οι ηττημένοι δις και τρις και τετράκις στους αραβο-ισραηλινούς πολέμους κατά τους οποίους συμπολεμούσαν με τους αδελφούς Αραβες, και ζητούν αυτοί να επιβάλουν όρους στους νικητές;

Και ένα τελευταίο last but not least: Μας λέει κανείς ότι η γη της τότε Παλαιστίνης την οποία ανέθεσαν τα τότε Ηνωμένα Εθνη στη Μεγ. Βρετανία να διαχειρισθεί κατά το δοκούν, περιελάμβανε και τα εδάφη που σήμερα ονομάζονται Ιορδανία και της οποίας οι κάτοικοι είναι κατά 70% και πλέον Παλαιστίνιοι; Αρα, έχουν ήδη πατρίδα και αυτό που ζητούν είναι μία δεύτερη πατρίδα, επειδή έτσι μας αρέσει, ώστε το μέγεθος Πελοποννήσου Ισραήλ να συρρικνωθεί κι άλλο, με σκοπό να σβηστεί από τον χάρτη και, τότε, οι αντισημίτες του κόσμου να χαρούν που οι «κ…εβραίοι» της αρεοπαγίτου κ. Μαριάνθης Παγουτέλη θα έχουν εξαφανιστεί και να ψάξουν για νέους αποδιοπομπαίους τράγους.

Στο τελευταίο αυτό, ας προσθέσω και κάτι για την ad nauseam χρησιμοποιούμενη διατύπωση περί «Κατεχόμενης Δυτικής Οχθης του Ιορδάνη ποταμού». Οι «κατεχόμενες» αυτές περιοχές είναι οι βιβλικές Ιουδαία και Σαμάρεια και είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι αμφισβητείται πως ο σημερινός Ιουδαίος προέρχεται από την Ιουδαία. Ιουδαία, Ιουδαίος. Τι πιο απλό;