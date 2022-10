Εναν μεταφραστή παρακαλώ πολύ

Κύριε διευθυντά

Αναφέρομαι στο από 18 τρέχοντος δημοσίευμα στην Οικονομική «Καθημερινή» σχετικό με νέο πρόγραμμα της Τραπέζης Πειραιώς (Τ.Π.).

Μολονότι είναι έντονο το κωμικό στοιχείο, δυστυχώς κυριαρχεί το τραγικό.

Η Τ.Π. είναι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, πολλάκις ανακεφαλαιωμένη από τους Ελληνες φορολογούμενους –καλώς– και ως τέτοια δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση αλλά ένας θεσμός που πρέπει να λειτουργεί για το ευρύτερο καλό της χώρας.

Πέραν από την προφανή άγνοια του κοινού που υποτίθεται ότι απευθύνεται το εν θέματι πρόγραμμα, είναι ακατανόητη η τυφλή υιοθέτηση μιας ξενόγλωσσης ορολογίας.

Θα ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία να δούμε νέες αγρότισσες στην πλατεία του χωριού να ακούν για το acquire knowledge when you need it. Απορώ πώς κανένα στέλεχός της δεν παρενέβη να διορθώσει αυτή την κακόγουστη ανορθογραφία.

Ειρήσθω εν παρόδω η Τ.Π. δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα στις μεταφορές χρημάτων σε άλλες τράπεζες εντός Ελλάδος!

Επίσης απορώ πώς υπάρχουν συμπατριώτες μου που ενοχλούνται με τις ορολογίες ελληνώνυμοι και Ελλαδιστάν του γνωστού ιεραπόστολου που δεν κουράζεται να χτυπά τις καμπάνες της αφύπνισης.