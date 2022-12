Η εγκυμοσύνη και οι εμβολιασμοί

Kύριε διευθυντά

Δεν μπόρεσα να διασταυρώσω τoυς ισχυρισμούς της κ. Μαρίας Παλιάκη όσον αφορά τις οδηγίες για τα εμβόλια κατά της COVID-19 σε εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες (επιστολή στην «Καθημερινή», 8/12/2022).

1. Το εγγλέζικο NHS, από το οποίο ισχυρίζεται ότι αντλεί την ενημέρωσή της η επιστολογράφος σας, στην ιστοσελίδα του που απευθύνεται στο ευρύ κοινό συνιστά σε γυναίκες εγκυμονούσες, σε γαλουχία ή σε αναπαραγωγική ηλικία, να εμβολιαστούν αμέσως κατά της COVID-19. Η σύσταση είναι «strongly recommended». Σε άλλο σημείο η ανάρτηση λέει: Αν είστε έγκυος είναι επιτακτικό (important) να εμβολιαστείτε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και το μωρό. Δεν φαντάζομαι το NHS άλλα να λέει στο κοινό και άλλα στους θεράποντες…

2. Το εγκυρότατο UpToDate, από το οποίο λαμβάνουν καθημερινά γνώσεις και οδηγίες για όλα τα ιατρικά θέματα χιλιάδες γιατροί σε όλο τον κόσμο, συνιστά όλες οι γυναίκες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυοι ή ήδη εγκυμονούν να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατόν (as soon as possible) αντί να το αναβάλουν για μετά την κύηση ή μετά τον θηλασμό. Προτιμότερα είναι τα εμβόλια τύπου mRNA. Και οι τρεις τύποι είναι πολύ αποτελεσματικοί, αλλά τα εμβόλια τύπου mRNA είναι περισσότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη βαριάς νόσου από COVID-19. Οι σπάνιες περιπτώσεις θρομβωτικών φαινομένων από εμβόλια τύπου αδενοϊού (συνεχίζει το UpToDate) φαίνεται να είναι πιο συχνές σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Εντούτοις τα εμβόλια αυτά (δηλαδή τύπου αδενοϊού κ.λπ.) είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για τα περισσότερα άτομα, όταν τα εμβόλια τύπου mRNA δεν είναι διαθέσιμα.

Ως γιατρός που έζησα στο νοσοκομείο τις τρομακτικές συνέπειες της πανδημίας και τις ηρωικές προσπάθειες για την περιστολή της, αγανακτώ με την ανεύθυνη ιατρική παραπληροφόρηση.