Τεχνητή νοημοσύνη, πυρκαγιές και οικόπεδα

Kύριε διευθυντά

Οταν, πριν από δεκαετίες, οι επιστήµονες της µετεωρολογίας και του περιβάλλοντος βάφτισαν µε τον όρο «κλιµατική αλλαγή/κλιµατική κρίση» τη δυσοίωνη εξέλιξη του παγκόσµιου κλίµατος, δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι εδώ, στη χώρα που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη του πολιτισµού, ο όρος αυτός, αντί να αποτελέσει εγερτήρια αφετηρία για την αλλαγή πλεύσης στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, θα µεταβαλλόταν σε πρόσχηµα για τη συνέχιση της ίδιας αδιέξοδης αντιπυρικής πολιτικής. Το πιο εντυπωσιακό όµως είναι ότι, ενώ η συζήτηση για τις πυρκαγιές ήταν εξαρχής ζωηρή –και, εν πολλοίς, χρήσιµη– κάποιες πρακτικές και πολύ ουσιαστικές πτυχές του θέµατος παραµένουν στα αζήτητα του δηµόσιου διαλόγου. Αντί να αναλωθούµε εδώ σε πράγµατα γνωστά και χωρίς προστιθέµενη αξία, θα επισηµάνουµε µερικές από αυτές τις πρακτικές αστοχίες, η θεραπεία των οποίων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στον περιορισµό του προβλήµατος. Οµως, προκειµένου να νοµιµοποιήσω την κριτική που ακολουθεί, ξεκινώ µε µία πρόταση:

Το Google Earth δίνει τη δυνατότητα να εντοπισθούν, μέσω των δορυφορικών φωτογραφιών, τα ακαθάριστα οικόπεδα, χτισμένα ή άχτιστα, εντός ή εκτός σχεδίου. Παράλληλα, το κτηματολόγιο δίνει τις πληροφορίες για την ταυτότητα των ιδιοκτητών τους. Αρα, είναι επί της αρχής δυνατόν να γνωρίζουν οι «συναρμόδιοι φορείς» το ποιος παρανομεί αφήνοντας το οικόπεδό του ακαθάριστο και να του επιστήσουν την προσοχή στην υποχρέωσή του. Στην ενδεχόμενη καλόπιστη αντίρρηση ότι είναι δύσκολη η αναγνώριση και ταυτοποίηση αυτών των οικοπέδων από την εικόνα του Google Earth, η απάντηση είναι ότι αυτό μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί με ένα ειδικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται την εικόνα. Πάμε τώρα στις επισημάνσεις:

Η πρόσφατη υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος περί καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, καταφέρνει, με την περίτεχνη διατύπωσή της, να εξαιρέσει από την ευθύνη και τη μέριμνα πυροπροστασίας των δήμων όλες τις άχτιστες οικοπεδικές εκτάσεις που ευρίσκονται εκτός σχεδίου! Ομως, στην αμέλεια αυτών των ιδιοκτητών να καθαρίσουν από τα ξερόχορτα τα οικόπεδά τους οφείλονται οι περισσότερες περιαστικές πυρκαγιές στη χώρα! Από ποιον θα ζητήσει προστασία ο πολίτης του οποίου η περιουσία απειλείται από το παραμελημένο διπλανό οικόπεδο, το οποίο όμως, εφόσον ευρίσκεται εκτός σχεδίου, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάποιας αρχής;

By the way (για να μη γράψω «ειρήσθω εν παρόδω» και θεωρηθώ εκκεντρικός), θα αναζητηθούν άραγε ευθύνες από εκείνους τους δημοτικούς άρχοντες που χρηματοδοτήθηκαν για αντιπυρικές δράσεις και εξέτρεψαν τα σχετικά ποσά προς αλλότριους σκοπούς, κατά την, ανιδιοτελή πάντα, κρίση τους; Και ας μην πει κάποιος «…μα δεν υπάρχει δόλος». Είναι καιρός να αναγνωρισθεί ότι δόλο δεν ενέχει μόνο η ενσυνείδητη επιδίωξη παράνομου οικονομικού οφέλους αλλά δόλο ενέχουν και οι παραβατικές πράξεις των διοικούντων που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν «ψηφαλάκια».