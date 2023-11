Ο σοφός δάσκαλός μας Πέτρος Θέμελης

Κύριε διευθυντά

Γνώρισα, για πρώτη φορά, τον Πέτρο Θέµελη, επιµελητή στη Β΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής. Ηµουν υπεύθυνη για την περιοχή Βούλας, Βάρκιζας και Βάρης.

Εµείς, 19 τον αριθµό, «έκτακτοι και έκτακτες», συµβασιούχοι αρχαιολόγοι, µε ανανεούµενες συµβάσεις, που κρατούσαν και πάνω από δέκα χρόνια! Παραµονές Χριστουγέννων, σ’ έναν εκβραχισµό στη Βάρκιζα, φάνηκε κάτι σαν στόµιο σπηλιάς. Η πείρα του Π. Θέµελη αναγνώρισε αµέσως έναν µυκηναϊκό τάφο. Μας έδειξε τον «δρόµο», όπως λέγεται ο διάδροµος προς την είσοδο του θαλάµου και τον δρόµο προς την έρευνα και τη βιβλιογραφία. Μας εµπιστεύθηκε τη συνέχεια. Μαζί µε το έµπειρο συνεργείο των εργατών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δουλέψαµε εντατικά, αλλά µε προσοχή, γονατιστοί, πάνω σε καφάσια φρούτων από το διπλανό οπωροπωλείο. Επρεπε να τελειώνουµε την ίδια ηµέρα, όσο αργά.

Ενα χρυσό δαχτυλίδι, µε οβάλ σφενδόνη και εγχάρακτη σκηνή δενδρολατρίας, ήταν «το γούρι» εκείνης της χρονιάς.

Συναντηθήκαµε και αργότερα, όταν ήταν µέλος της εξεταστικής επιτροπής, µε εισηγήτρια τη Λίλα Μαραγκού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, για τη διδακτορική µου διατριβή, µε θέµα «Τα αττικά σταθµία».

Του άρεσε να µε λέει… σταθµάρχη! Σήµερα µάλλον θα το απέφευγε. «Τι θέµα είναι αυτό που βρήκες;» έλεγε συχνά, αλλά ήξερε καλά ότι τα σταθµία στην αρχαιότητα ρύθµιζαν και το βάρος των νοµισµάτων, σε ασήµι ή χρυσό, «information through the weight», πριν εµφανιστεί η… nominal value, η ονοµαστική αξία δηλαδή, και γίνουν όλα, όνοµα µεν, µέταλλο δε…

Τελευταία φορά τον ακούσαµε στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, µε τη Μαίρη Αδαµοπούλου, στη µεγάλη αίθουσα της Τράπεζας της Ελλάδος, παρόντος του διοικητή. Στο τέλος της συζήτησης, ρώτησαν τη γνώµη του για την ανεξαρτητοποίηση των πέντε μεγάλων μουσείων της χώρας. Είχα αντίθετη άποψη για τον βαθμό «ανεξαρτησίας» και το είπα. «Εχετε δίκιο», είπε διακριτικά.

Ο κ. Γ. Στουρνάρας, αριστοτεχνικά, επανέφερε το θέµα στην Αρχαία Μεσσήνη. Εχουν γραφτεί πολλά γι’ αυτό. Και όµως, δεν υπάρχουν λόγια, όταν πρόκειται για ένα έργο «επέκεινα του όντος»…