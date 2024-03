Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ο Ρωμανός Μελωδός

Κύριε διευθυντά

Διανύουµε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Από αυτή δεν λείπει ο Μάρτης ούτε ο Ρωµανός ο Μελωδός. Σχετικά µε τον Ρωµανό, τον επονοµαζόµενο «Πίνδαρο της ρυθµικής ποίησης» ή (κατ’ άλλους) «Πίνδαρο του χριστιανισµού», επιτρέψτε µου να παραθέσω τους ακόλουθους στίχους τού ευδόκιµου αυτού υµνογράφου:

«Τι φυσώσι και βοµβεύουσιν οι Ελληνες; / Τι φαντάζονται προς Αρατον τον τρισκατάρατον; / Τι πλανώνται προς Πλάτωνα; / Τι ∆ηµοσθένην στέργουσι τον ασθενή; / Τι µη νοούσιν Οµηρον όνειρον αργόν; / Τι Πυθαγόραν θρυλούσι τον δικαίως φιµωθέντα;» (Κοντάκιο 49.17, στ. 3-8).

Εύλογες απορίες για έναν προσήλυτο στη νέα πίστη ελληνόφωνο Εβραίο της διασποράς (Συρία). Εκτιµά πως οι Ελληνες δεν έχουν λόγο να µεγαλαυχούν, διότι ο Αρατος είναι «τρισκατάρατος», ο Πλάτων «λαοπλάνος», ο ∆ηµοσθένης «χτικιάρης», ο Οµηρος «άεργος ονειροπόλος», ο Πυθαγόρας «δικαίως φιµωθείς»!

Παρενθετικά, ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει το δάνειο ιδεών από τον ποιητή Αρατο, λέγοντας στους Αθηναίους «ως και τινες των καθ’ υµάς ποιητών ειρήκασιν» (Πράξεις, 17:28). ∆εν αναγνωρίζει όµως το δάνειο από τον ποιητή Μένανδρο, «φθείρουσιν ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί» (Προς Κορινθίους Α΄, 15:33). Ατυχώς, ο Παύλος παρέσυρε και τον λεξικογράφο Γεώργιο Μπαµπινιώτη (βλ. λήµµα «ήθος»).

Η επικριτική στάση του Ρωµανού απέναντι στους Ελληνες πρωτεργάτες του πνεύµατος προφανώς οφείλεται τόσο στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό τον Θεολόγο όσο και στον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο. Ο πρώτος απνευστί επικρίνει: Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Επίκουρο και Αριστοτέλη (Προς Ευνοµιανούς, 10.1-5), ο δεύτερος λέει ότι ο ελληνισµός καταλύθηκε από τη δύναµη του χριστιανισµού («υπό της του Χριστού κατελύθη δυνάµεως» – Λόγος εις τον µακάριον Βαβύλαν και κατά Ελλήνων», 15.1-4).

Σήμερα ο αρχαίος ελληνικός Λόγος (ratio), λυμένος από τα προμηθεϊκά του δεσμά και απαλλαγμένος από τους ειδωλοθραύστες μιας άλλης εποχής, κυκλοφορεί ελεύθερος και εμπνέει κάθε φιλομαθή (αλλά και οψιμαθή) άνθρωπο. Ο διακεκριμένος Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος Will Durant (1885-1981), γράφει: «Excepting machinery, there is hardly anything secular in our culture that does not come from Greece. Schools, gymnasiums, arithmetic, geometry, history, rhetoric, physics, biology, anatomy, hygiene, therapy, cosmetics, poetry, music, tragedy, comedy, philosophy, theology, agnosticism, skepticism, stoicism, epicureanism, ethics, politics, idealism, philanthropy, cynicism, tyranny, plutocracy, democracy» (The Story of Civilization, τόµ. Β΄, Πρόλογος, σ. vii).

Ναι, αυτός που οδήγησε τον τρωγλοδύτη στον σηµερινό πολίτη είναι ο αρχαίος Ελληνας. ∆ικαίως λοιπόν «φυσώµεν» µετ’ ευπρεπείας και «βοµβούµεν» άνευ κουφολογίας τα επιτεύγµατα των πνευµατικών µας προγόνων, όχι επειδή είµαστε εµείς σοφοί –ουχί, προς ∆ιός!–, αλλά επειδή δεν αποδείχτηκαν οι Ελληνες φιλόσοφοι «άσοφοι» ούτε «εµαράνθησαν οι των µύθων ποιηταί» (Ρωµανός).

Σήµερα ελεύθερα οι φιλόσοφοι φιλοσοφούν, ο Οµηρος «µέγας τε και εύγνωστος τοις πάσιν», οι τραγικοί ποιητές αναθάλλουν το αρχαίο θέατρο. Εχθρός µιας ιδέας είναι η καλύτερη ιδέα. Ας τη θηρεύσουµε.

*Μελβούρνη