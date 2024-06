Η Δικαιοσύνη στις ΗΠΑ και αλλού

Κύριε διευθυντά

Την περασμένη Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Οι ένορκοι υποχρεούνται τώρα να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους και να τις υποβάλουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Θα ακολουθήσει η εισαγγελική παρέμβαση με σκοπό να «εξευμενίσει» τις αποφάσεις εναντίον του μέχρι προ τετραετίας προέδρου των ΗΠΑ. Οι καταδικαστικές ποινές θα ανακοινωθούν κατόπιν από τον πρόεδρο Χουάν Μέρσαν, έμπειρο και καταξιωμένο δικαστή, γιο μεταναστών από την Κολομβία, με θητεία στα ποινικά δικαστήρια της Νέας Υόρκης από το 1994. Ο Τραμπ δήλωσε ήδη ότι θα τις εφεσιβάλει.

Σίγουρα πρόκειται για θρίαμβο της δικαιοσύνης και των θεσμών που την απονέμουν, όχι μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης αλλά και στις ΗΠΑ γενικότερα. Το αμερικανικό συνταγματικό απόφθεγμα «No one is above the law» επιτέλους αγγίζει απρόσβλητους θύλακες της πολιτικής διαφθοράς και επιβάλλει την ισονομία και ισοπολιτεία που πρέπει να διακρίνει τις δημοκρατίες από τα απολυταρχικά καθεστώτα. Η απόφαση των 12 ενόρκων του ποινικού δικαστηρίου του Μανχάταν αντήχησε διαπρύσια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.

Θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες διαδοχικές κλητεύσεις δικαστηρίων για περισσότερα οικονομικά και ποινικά κακουργήματα του τέως προέδρου, με σημαντικότερη την ήδη εν εξελίξει δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και τις παρελκυστικές δραστηριότητες του τότε προέδρου Τραμπ με σκοπό να καταργήσει βίαια τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η κοινή λογική αβίαστα συγκρίνει τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των θεσμών της στην κραταιότερη δημοκρατία της Δύσης με τους ανάλογους πολιτειακούς θεσμούς της δικτατορικής Ρωσίας, της απολυταρχικής Κίνας, των ισλαμικών καταπιεστικών καθεστώτων όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν, ενώ δεν παραλείπει να καταδικάσει την αδίστακτη βία που χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον μειονοτήτων και αντιφρονούντων.

Ξεκινώντας από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, τα κράτη της δυτικής Ευρώπης κατόρθωσαν να δημιουργήσουν υποδειγματικά κοινοβουλευτικά πολιτεύματα και να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή ειρήνη για αρκετές δεκαετίες. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις δημοκρατικά διαβουλευόμενες κοινωνίες μας. Οι δημοκρατίες στηρίζονται τόσο στην τήρηση των νόμων όσο και στην ελευθερία του λόγου. Οι δημοκρατίες καταλύονται όταν οι θεσμοί που τις δημιούργησαν αδυνατούν ή αρνούνται να τις προστατεύσουν.