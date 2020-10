MyOdos App: Ο καλύτερος συνοδηγός σε μία εφαρμογή

Στη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα και βασική δέσμευση να αποτελούμε τον καλύτερο συνταξιδιώτη για κάθε οδηγό, ενώ αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους προκειμένου να προσφέρουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα εξυπηρέτησης.

Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση των smartphones κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα όλων και με βασικό γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάλαμε σε εφαρμογή την εμπειρία μας και προχωρήσαμε σε μία ακόμα καινοτόμο πρωτοβουλία. Το σχεδιασμό της 1ης all–in–one εφαρμογής αυτοκινητοδρόμων στη χώρα, για κινητά (Android και iOS), το MyOdos App.

Το MyOdos έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους οδηγούς των αυτοκινητοδρόμων που λειτουργούμε, συντηρούμε και διαχειριζόμαστε. Περιλαμβάνει κάθε πληροφορία για τους αυτοκινητοδρόμους Ιόνια Οδός (Αντίρριο-Ιωάννινα), Α.Θ.Ε (Τμήμα Μεταμόρφωση Αττικής-Ράχες Φθιώτιδας) και Ε65 (τμήμα εν λειτουργία: Ξυνιάδα-Τρίκαλα), καθώς και πλήθος χρηστικών υπηρεσιών με στόχο να παρέχουμε στους οδηγούς τις πλέον ασφαλείς και άνετες διαδρομές.

Στο MyOdos κάθε πληροφορία που αφορά τη διαδρομή ή το ταξίδι, είναι διαθέσιμη εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Ειδικότερα στην 1η έκδοση του MyOdos οι οδηγοί θα βρουν μεταξύ άλλων:

Αναλυτικούς χάρτες με όλα τα ενδιάμεσα σημεία ενδιαφέροντος (Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Χώροι Στάθμευσης, Ανισόπεδοι Κόμβοι, Έξοδοι κλπ) για του αυτοκινητοδρόμους ευθύνης μας.

Μηχανισμό Υπολογισμού βέλτιστης Διαδρομής και κόστους διοδίων για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

Απευθείας σύνδεση με το τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 1075 καθώς και με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών με το πάτημα ενός κουμπιού.

Δυνατότητα εγγραφής στο Fast Pass και Kentriki Pass και απόκτησης πομποδέκτη μέσω courier.

Απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού και δυνατότητα ανανέωσης υπολοίπου για τους συνδρομητές του Fast Pass και Kentriki Pass.

Για να εγκαταστήστε τον καλύτερο συνοδηγό στο κινητό σας, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

Εάν είστε κάτοχος Android smart phones : Play Store, Αναζήτηση/ Search MyOdos, Εγκατάσταση/Install

: Play Store, Αναζήτηση/ Search MyOdos, Εγκατάσταση/Install Εάν είστε κάτοχος IPhone: App Store, Αναζήτηση/Search MyOdos, Απέκτησε/ Get, Εγκατάσταση/ Install

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το myodos.gr.